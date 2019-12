Cierran usuario de citas a Sharon Stone: “demasiado bueno para ser verdad”

REDACCIÓN WEB. Según reveló la protagonista de Instinto básico, Sharon Stone, en los últimos días recibió un mensaje notificándole que su cuenta de Bumble, había sido bloqueada.

Es preciso mencionar que Bumble es una app que se creó para citas. Muchas personas en el mundo la utilizan para conseguir salir con otras personas.

“Me he metido en @Bumble y he visto que han cerrado mi cuenta. ¡Algunos usuarios han denunciado que la del perfil podría no ser yo! ¿no estaréis excluyéndome? Dejadme volver a la colmena”, dijo Stone.

Igualmente, compartió una captura de pantalla de la aplicación. Misma en la que explicó el porqué la suspensión de su cuenta. Y se debe a que varias personas que han dado con su perfil lo han denunciado alegando que es falso.

Tras su mensaje, la intérprete ha recibido centenares de respuestas de sus seguidores. Los cuales se han mostrado incrédulos con que la mismísima Sharon Stone haya tenido que recurrir a aplicaciones de citas dada su popularidad y su atractivo. Más allá de la sorpresa, algunos han querido insinuar que la mención de la actriz al sitio de citas podría ser publicidad encubierta.

Lea también: Mhoni Vidente afirma que Maluma saldrá del closet en el 2020

La llenaron de comentarios

No pasó mucho tiempo cuando los seguidores de la actriz comenzaron a comentar la publicación de Stone en Twitter.

“Si tú estás en Bumble, no hay ninguna esperanza para el resto”. “Bumble te cierra sus puertas pero yo te abro las de mi corazón”. Y “no me puedo creer que hagas este tipo de publicidad”.

Esos fueron algunos de los comentaros del tuit de la actriz. A su vez, los portavoces de Bumble y su directora, Clare O’Connor, no han tardado en responder a la actriz para ofrecerle ayuda con su problema.

Después de asegurar que las personas detrás de aplicación “definitivamente“ quieren a la intérprete “en la colmena”, la cuenta de la actriz ha sido revisada y desbloqueada, por lo que todo ha vuelto a la normalidad. Desde el perfil oficial de Bumble, sus portavoces han querido bromear con el error asegurando que la presencia de Sharon Stone entre los solteros de la app ha sorprendido a muchos: “Nuestros usuarios han pensado que eras demasiado buena para ser verdad”.