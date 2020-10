Por incumplir bioseguridad: Sinager cierra dos terminales de buses en La Ceiba

ATLÁNTIDA, HONDURAS. Por incumplir medidas de bioseguridad, este día, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), habría cerrado dos terminales de buses en la ciudad de La Ceiba, zona atlántica del país.

Así lo informó un medio local, donde especificaron que se trata de las empresas COTUC y la COTRAIPBAL. Lo anterior, tras varios operativos que desarrollan las autoridades aglutinadas en dicho ente.

Al respecto, Marco Tulio Lagos, funcionario del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), indicó que la operación se realiza en conjunto. Esto, con el fin de verificar que se estén cumpliendo todos los mecanismos de seguridad en las unidades.

«Hemos encontrado una serie de anomalías. En la terminal de San José, levantaron actas a tres buses que andaban pasajeros sin mascarillas. Acá en la terminal de COTUC, se acaba de cerrar, porque hay 11 incumplimientos en el protocolo», indicó Lagos.

Empresas deben corregir para volver a operar

En ese sentido, detalló que parte de esas fallas, era la falta de mascarillas, la no presencia de gel de manos, entre otras. «Los empleados no tienen un examen que asegure que ellos no tengan COVID«, agregó.

Le puede interesar: AMHON solicita cancelar Feriado Morazánico: «Es momento de trabajar»

De igual forma, sostuvo que les dejaron un acta, donde se establecen otra serie de medidas, que ambas empresa deben mejorar. En cuanto hagan las correcciones debidas, les darán el visto bueno para reabrir, recalcó.

Tras el cierre por parte de SINAGER, varios pasajeros se mostraron molestos, aduciendo que la decisión no estaba bien argumentada. Uno de ellos, manifestó que los perjudicados son ellos como usuarios.

SINAGER autoriza circulación sin restricciones durante feriado morazánico

¡SIN RESTRICCIONES! Los hondureños se podrán desplazar sin importar el dígito de circulación durante la Semana Morazánica 2020, que se desarrollará los primeros días de noviembre.

Así lo dio a conocer la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en la lectura de un comunicado, durante una conferencia de prensa ofrecida este miércoles, en horas de la tarde.

Cabe destacar que la medida entra en vigencia desde el próximo miércoles 4 a las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. del domingo 8 de octubre.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn