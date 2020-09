Manifestó que todavía no saben la cantidad exacta que se permitirán de personas en los estadios, pero que se estima sea de 80 a 125 personas, dependiendo de la instalación deportiva.

“Cuando inició la pandemia dijeron que solo 50 personas, solo en equipos se va esa cantidad, no sé a quién se le ocurrió eso, y deben de estar 80 a 125 personas, eso dependerá del estadio en que estemos, pero todavía no confirmamos eso”.

“Los directivos no tienen nada que hacer en los partidos, pedimos respeten y con el tiempo se ampliará la burbuja”.

“Si los buses ya andan llenos de gente, pero bueno. Un estadio ideal es el Olímpico, podemos meter hasta tres mil personas, pero seremos discretos para que se pueda desarrollar el torneo de la liga. Dentro del estadio no se ocupan mucho, en la parte externa si se tiene que tener seguridad”. aseguró.