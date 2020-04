Billie Eilish reacciona tras críticas a sus fotos en ropa de baño

Con tan solo 18 años, Billie Eilish se ha convertido en una auténtica estrella mundial. La cantante ha tenido que aprender a lidiar con la fama en un tiempo récord.

De sus inicios en la música con tan solo 13 años hasta lanzar su éxito «Lovely», en unos pocos años debió aprender a aceptar los elogios, pero también las críticas de su público.

Eso sí, lo que Billie Eilish no piensa permitir es que se juzgue su físico o la ropa que utiliza. Así lo dio a conocer durante un concierto y también recientemente, en una última entrevista concedida al Magazine Dazed.

En esta conversación, la intérprete de “Bad Guy” reaccionó a todas las críticas que generaron unas fotografías que compartió, a través de su cuenta de Instagram, de sus vacaciones en Hawaii. Estas fueron publicadas el pasado 10 de enero.

Billie Eilish lució un sexy top en la ducha

Como puede apreciarse en las imágenes, Billie Eilish aparece junto a sus amigos y en la ducha luciendo un top, algo que llevó a que muchos escribiesen comentarios sobre cómo no quería que la sexualizaran si se vestía y mostraba de esa manera.

Unos comentarios que Billie, en la mencionada entrevista, aseguró que no iba a permitir. «Hubo un momento el año pasado donde estaba desnuda y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en mucho tiempo», explicó y, más adelante, señaló: «A veces lo veía y decía:’ ¿De quién es ese cuerpo?'».

Y es que ella defiende que no es que «no me guste (mi cuerpo) ahora, solo creo que estoy un poco a gusto con él».

Por ese motivo, la cantante dejó muy en claro que va a mostrarse como quiera, haciendo caso omiso a aquellos que la intenten juzgar por llevar un tipo de ropa u otra.

