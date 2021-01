EEUU. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que los pasajeros que lleguen al país deberán pasar por una cuarentena obligatoria, como parte de una serie de decretos para contener la pandemia del coronavirus.

“Además del uso de mascarillas, todos aquellos que viajen a EE.UU. desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen”, informó Biden en una conferencia en la Casa Blanca.

La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por el gobierno anterior, pero el aislamiento era solo una recomendación.

Por otro lado, en su discurso, el mandatario demócrata también advirtió que la crisis por el coronavirus en EE.UU. va a empeorar antes de presentar mejoras.

This afternoon, I’ll be taking decisive action to change the course of this pandemic and get COVID-19 under control. Tune in. https://t.co/v23hhuTktf

— President Biden (@POTUS) January 21, 2021