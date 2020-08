WASHINGTON. -Joe Biden prometió unir a un Estados Unidos profundamente dividido y llevar al país a «superar esta temporada de oscuridad» cuando aceptó la nominación presidencial demócrata el jueves por la noche, 30 años después de su primera candidatura a la presidencia.

Biden, de 77 años pronunció el discurso más trascendente de su casi medio siglo en la vida pública desde un silencioso salón de baile dentro del Chase Center, cerca de su casa en Wilmington, Delaware. , en la última noche de la virtual Convención Nacional Demócrata.

“Aquí y ahora les doy mi palabra, si me confían la presidencia, aprovecharé lo mejor de nosotros, no lo peor”, dijo Biden. «Seré un aliado de la luz, no de las tinieblas».

“Unidos podemos, y lo haremos, superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos. Elegiremos la esperanza sobre el miedo, los hechos sobre la ficción, la justicia sobre los privilegios «.

El discurso de Biden, a su vez sombrío y esperanzador, entregó un contundente argumento final en la última noche de la convención de nominación presidencial más inusual en la memoria moderna. El asunto cuatrienal de este año mostró la diversidad racial – e ideológica – de la coalición demócrata, que se extiende desde un socialista demócrata hasta un ex gobernador republicano, y está cada vez más liderada por mujeres, jóvenes y personas de color.

Eso fue evidente la noche anterior cuando la compañera de fórmula de Biden, la senadora de California Kamala Harris , aceptó su lugar en la historia, como la primera mujer negra y primer asiático-estadounidense en aparecer en la lista presidencial de un partido importante.

Biden presentó la elección de noviembre como una «batalla por el alma de esta nación». Hizo eco de las palabras que utilizó cuando lanzó su tercera candidatura presidencial el año pasado.

Las cuatro crisis históricas de EEUU

Dijo que el país enfrenta cuatro crisis históricas: la pandemia del coronavirus, las consecuencias económicas, la injusticia racial y el cambio climático.

Prometió ser un «presidente estadounidense» que «trabajaría duro por aquellos que no me apoyan». Con esta frase Biden trató de diferenciarse fuertemente con el presidente que ataca y amenaza a sus críticos.

“Este no es un momento partidista”, dijo. «Este debe ser un momento estadounidense».

Sin mencionar a su rival por su nombre, Biden acusó a Donald Trump de haber “fallado en su deber más básico para con la nación” al manejar mal la pandemia. Si es elegido, se comprometió a implementar una estrategia nacional para abordarlo, incluido un mandato nacional sobre el uso de una máscara como «un deber patriótico».

«No pudo protegernos»

“La tragedia donde estamos hoy es que no tenía por qué ser tan malo”, dijo sobre la crisis, que ha matado a más de 170.000 estadounidenses e infectado a más de 5 millones, mucho más que cualquier otro país del mundo.

«No pudo protegernos», dijo Biden. “No pudo proteger a Estados Unidos. Y, mis compatriotas, eso es imperdonable «.

Fuera del centro de convenciones, bajo una luna creciente, los fuegos artificiales iluminaron el cielo en un momento de celebración. Después de pronunciar el discurso, Biden y Harris salieron con sus cónyuges para ver la exhibición.

En un estacionamiento más allá del escenario donde estaban, simpatizantes de la ciudad natal de Biden se sentaron en el capó de sus autos, otros en las cajas de sus camionetas, ondeando banderas estadounidenses y haciendo sonar las bocinas de los autos en una muestra de apoyo a un hombre descrito a principios de esta semana en Delawarecomo «Hijo favorito». Biden y Harris levantaron las manos juntas y la multitud tocó la bocina más fuerte.

Impresionantes testimonios

Durante los cuatro días de la convención, los estadounidenses conocieron nuevamente al ex vicepresidente. Su familia, amigos, colegas y ex rivales políticos, desde el presidente al que sirvió durante ocho años hasta un guardia de seguridad de la ciudad de Nueva York que viajó brevemente en un ascensor con él, testificaron sobre su carácter. Elegir a Biden, argumentaron, equivaldría a un absoluto repudio del trumpismo.