Bettoni sobre Ramos: «Está un poco molesto porque quiere estar con el equipo»

ESPAÑA.- Los rumores acerca de la salida de Sergio Ramos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los aficionados e institución merengue. Esto debido a que no hay indicios de platicas de renovación entre jugador y club.

Sergio Ramos ha estado ausente los últimos partidos con el Real Madrid debido a molestias en la rodilla, asunto que ha hecho estallar los rumores sobre su continuidad. Es por eso que el asistente técnico de Real Madrid, David Bettoni, explicó en rueda de prensa que la ausencia del jugador es exclusivamente por lesión.

No hay preocupación sobre la continuidad de Ramos

Bettoni, manifestó que no le «preocupa la renovación de Ramos» y recalcó, «Veo a Sergio cada día, está en su proceso de recuperación, es un gran profesional, nuestro capitán… No nos preocupa nada, no vamos a arriesgar con él».

Te puede interesar: Sanciones: Lukaku se pierde el juego contra la Juve, ‘Ibra’ sale bien librado

Sobre la lesión del jugador expresó que no planea arriesgarlo en caso de que no este listo, «como decía antes, está en proceso de recuperación. Cada semana se encuentra mucho mejor, pero no queremos arriesgar. Tenemos la suerte de jugar sólo una vez esta semana y vamos a ver la próxima cómo está la rodilla. Cada semana lo evaluamos».

«Veo al Sergio que conozco desde hace cinco años, capitán, con buen corazón, siempre al frente cuando pasa algo. Es una gran persona y un gran profesional, nadie puede dudar de esto. Está un poco molesto porque quiere estar con el equipo, pero le veo normal», opinó acerca de Ramos.

En total, Ramos se ha perdido 11 partidos con el Madrid en lo que va de temporada, cuatro de ellos han sido por molestias en la rodilla (misma que lo ha alejado los últimos dos partidos), seis por ruptura de fibras y uno por problemas estomacales.

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ