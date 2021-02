Berríos: «En ningún momento se me cruzó por la cabeza volver a jugar»

SAN PEDRO SULA.- El ex capitán del monstruo verde, Mario Berríos, explicó en el programa Panorama Deportivo que «en ningún momento se le pasó por la cabeza» regresar al Marathón.

Mario Berríos puso punto y final a los rumores que lo vinculaban a un posible regreso a las canchas con el equipo verdolaga para el Torneo Clausura 2021.

«Si se había manejado la posibilidad de que iba a regresar, pero es algo que en ningún momento se me cruzó por la cabeza volver a jugar», comenzó explicando el ex capitán.

Berríos también aprovechó para agradecer Vargas por permitirle estar en la pretemporada del equipo. «Le agradezco al profe Vargas por permitirme siempre entrenar, cada pretemporada me integro al equipo para mantenerme físicamente y por el cariño que le tengo al equipo».

Vargas si quiso a Berríos en el primer equipo

Sobre como surgió la petición de Vargas de incorporarlo, aclaró. «Él me dijo que me miraba bien y que había una posibilidad de volver y lo platicamos ya que como jugador y como humano entra ese deseo por que el fútbol es mi pasión, pero mis decisiones son claras, lo analicé con mi familia y la decisión que yo tomara iba a ser bien tomada por todos».

Berríos, finalizó agradeciéndole a la afición verdolaga que se ilusionó con su ‘regreso’ y declaró que espera volver a Marathon en otras circunstancias.

«Me alegra como ser humano que soy, ver a los aficionados que me decían que volviera y estaban contentos de que lo hiciera, como le dije al profe Vargas que apreciaba que me pidiera volver pero que iba a tratar de colaborar de otra manera con el club. Como técnico nunca se me cruzó por la cabeza, es algo muy difícil y no me veo en eso, preferiría un puesto como directivo y estar cerca del equipo siempre como Marathón», concluyó.

