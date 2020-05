Benigno Pineda: “Esperamos que llegue la ayuda de Fenafuth y la Liga”

TEGUCIGALPA.- Benigno Pineda, vicepresidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, se refirió a la falta de ingresos debido a la pandemia del Covid-19 que azota a Honduras y al mundo entero.

Asimismo, mencionó que el Colegio de árbitros como institución decidió darles un aporte, pero este no es suficiente, por lo que esperan otras ayudas externas.

“El Colegio de Árbitros ya dio un pequeño aporte de 250 lempiras para el gremio nacional, pero es poco y ahora esperamos que llegue la ayuda de Fenafuth y la Liga; porque muchos árbitros viven de los ingresos por partidos que participan”, inició diciendo Pineda al programa Todo Deportes.

Agregando que: “Me dicen que no tienen para una alimentación adecuada y que en lo único que piensan es ver como consiguen dinero para darle de comer a sus familias. El gremio arbitral no se escapa de esta crisis; y se mantienen en sus casas respetando medidas de seguridad”, contó.

La crisis aumentó tras clausurarse el torneo

Pineda mencionó que mientras iniciaba la cuarentena, este les enviaba trivias psicológicas y charlas, sin embargo, tras cancelarse o clausurarse, estos colegiados anunciaron no recibirlas más.

“Los árbitros no tienen ningún seguro de parte de la Liga, lo único son los honorarios por partidos dirigidos, casi es un voluntariado porque no reciben ningún salario. En la Liga siempre esperan lo mejor de los árbitros; pero no pensaron en ellos cuando anularon el torneo”, expresó el ex árbitro.

Por otra parte, se presume que algunos colegiados no logran cumplir con sus tareas asignadas, ya que hay falta de alimentos en casa, algunos tratan de conseguir y otros están en la desesperación por alimento.

