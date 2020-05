Bengals separan a Andy Dalton, ¿Irá a los Patriots?

ESTADOS UNIDOS.- La era de Andy Dalton en los Cincinnati Bengals terminó. La franquicia de la NFL cortó al veterano mariscal de campo y él podría ir a los Patriots.

Con un emotivo mensaje de agradecimiento, los Bengals dieron a conocer que liberaron a Andy Dalton.

El mariscal de campo de 32 años fue el titular de la franquicia durante las últimas nueve temporadas, aunque en 2019 alternó con Ryan Finley.

«Hemos liberado al QB Andy Dalton. No sólo ha sido un jugador destacado en el campo, sino un modelo a seguir en la comunidad de Cincinnati durante los últimos nueve años», escribieron los Bengals.

La salida de Dalton se da apenas unos días después de que los Bengals seleccionaran al mariscal de campo, Joe Burrow en la primera ronda del Draft 2020 de la NFL.

Más allá de la intención de Andy de quedarse en la franquicia como suplente, en su último año de contrato, el tope salarial llevó a Cincinnati a liberarlo.

