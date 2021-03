TEGUCIGALPA, HONDURAS El maní es un fruto seco de alto consumo en el país. Hay quienes lo degustan salado y otros lo prefieren dulce, pero, sin importar cómo, posee múltiples beneficios que te harán considerarlo en tu dieta.

Conocido por su alto valor calórico, tiene diversos beneficios para una vida más saludable, pudiendo incluso ayudar en la pérdida de peso si es consumido de forma correcta.

Cómo consumir

Puede ser consumido de diversas maneras, pero, popularmente, se come tostado (pelado o no, con sal o no). También hay quienes lo consumen en crema, salsas, dulces, salados e incluso como complemento de platos principales.

Según nutricionistas, cualquier alimento natural expuesto al calor, al tiempo, a la humedad o a otros cambios ambientales tiende a sufrir alteraciones en sus propiedades y características.

Cuando se tuesta, por ejemplo, sufre una disminución en la concentración de proteínas, de fibras alimenticias y carbohidratos, mientras que su valor calórico puede incrementarse hasta en un 11%.

Por tanto, el mejor tipo para consumo diario es el crudo. Incluso así, su ingesta debe ser moderada, no pudiendo ultrapasar porciones equivalentes a un puñado, 5 veces por semana.

Beneficios del maní

Prevención del cáncer

Al ser fuente de una sustancia como el resveratrol, ácido fólico, ácido fítico y vitamina E, el maní es un aliado importante para la prevención de algunos tipos de cáncer.

Estudios muestran que una eficiente función de prevención del cáncer de colon es el caso de personas que consumen maní regularmente, por lo menos dos veces por semana. Disminuyendo la incidencia en más de 55% en el caso de las mujeres y 25% en el caso de los hombres.

Pérdida de peso

Como es un alimento que contiene los tres macronutrientes (grasas, proteínas y carbohidratos), además de ser una excelente fuente de fibras, proporciona sensación de saciedad, especialmente para personas con dietas restrictivas, aliviando la sensación de privación (que lleva a muchas personas a comer más).

Construcción muscular

Conteniendo una razonable cantidad de proteínas, es un alimento vegetal que tiene ricas cadenas de aminoácidos en su formación, ayudando a la construcción muscular.

Además de ello, es una rica fuente de energías, siendo ideal para la realización de actividades deportivas, como correr.

Protección del sistema nervioso

Fuente de vitamina B3, una porción de maní al día puede suplir cerca del 15% de la ingesta diaria para la protección contra enfermedades como el Alzheimer o relacionadas con la senilidad, presentadas más comúnmente en edades avanzadas.

De esta forma, puede ser una importante fuente de vitaminas para el cuidado del cerebro y del sistema nervioso.

Función antioxidante

Los alimentos con función antioxidante son importantes para la prevención del envejecimiento precoz, enfermedades cardiacas y hasta el cáncer.

Sabiendo eso, los maníes, ricos en vitamina E, cuentan con funciones antioxidantes que, por combatir los radicales libres, son ideales para la prevención de la degeneración.

Además, presenta otras ventajas diversas, como la prevención de:

Cáncer; Envejecimiento precoz; Enfermedades cardiovasculares; Manutención de la salud muscular; También ayuda como suministro energético y en la mejora del humor.

Una curiosidad es que, en este caso, si se tuesta de la forma correcta puede aumentar la concentración de polifenoles en hasta un 22%.

