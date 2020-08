Belinda revela su edad tras escándalo por noviazgo con Christian Nodal

Uno de los temas que más controversia ha generado en torno al noviazgo de Belinda y Christian Nodal es justamente la diferencia de edades.

A menos de una semana de que Nodal y La Voz hicieran pública la relación con Belinda, muchos continúan cuestionando la autenticidad del noviazgo.

Algunos señalan que quizá sea un truco para atraer más audiencia al reality show transmitido por TV Azteca, algo que hasta los otros coaches del programa han negado, así como María José.

Asimismo, entre los cuestionamientos, están los comentarios respecto a la diferencia de edades. Y es que hasta apenas unas horas se creía que Belinda tenía 30 años.

En una reciente entrevista, ella reveló su verdadera edad. «Nací el 15 de agosto de 1992, este año cumplo 28; no se de dónde salió la información de 30 años, pero la verdad, es algo que no me importa y tampoco a él (Cristian Nodal)».

Cristian Nodal sigue confirmando su amor a Belinda

Así, burlándose de todos aquellos que no creen en su amor, Christian Nodal compartió un romántico video de la pareja besándose y abrazándose en un bote. Las imágenes corresponden a las instantáneas con las que confirmó que amaba a la cantante. «Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida, mi amor», escribió Nodal.