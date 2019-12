Bebé de ocho meses muere por causas desconocidas en TGU

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La muerte de un bebé de tan ocho meses, se reportó este domingo en horas de la tarde en la colonia Rivas de la capital de la República.

Según la información proporcionada por doña Armendina, abuela del menor, aun no saben las causas del fallecimiento del bebé. «No le sabría decir qué pasó, porque mi niño estaba bien, yo ayer en la mañana le di desayuno y luego el almuerzo», afirmó.

Doña Armandina, también expresó que el niño en ningún momento presentó algún dolor. «Yo le hablaba a él y se reía conmigo, apenas yo le hablaba ya me conocía muy bien».

Del mismo modo, la abuela del bebé dijo que ella se dio cuenta hasta que su sobrina le contó en la mañana. «Yo subí al cuarto, cuando revisé al bebé ya estaba moradito, mi sobrina tenía nervios, por eso no me quería decir nada, pero al final fue y me dijo: mi niño se murió», añadió la anciana.

Además, mencionó que posiblemente fue un infartó, lo que habría provocado la muerte del menor. «Lo llevaron al doctor y dijo que era un paro respiratorio», aseguró con voz entrecortada doña Armandina.

La abuela contó que él fallecido era el único hijo de su hija. «Me da pesar porque ella está sufriendo mucho», dijo llorando doña Armendina.

Familiares del bebé no querían que Medicina Forense se lo llevara

Los agentes de Medicina Forense se hicieron presentes hasta la casa de habitación de la abuela, para realizar el respectivo levantamiento del cadáver del menor.

Sin embargo, ella no estaba de acuerdo con que se llevaran el cuerpo del bebé. «No estoy de acuerdo con que se lo hayan llevado, porque él ya estaba muerto en mi cuarto. Además, en la morgue cuesta que lo den».

Del mismo modo, la señora indicó que el padre del menor ya andaba buscando el ataúd para poder darle cristiana sepultura.