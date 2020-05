BCIE advierte: Economía de Honduras sufrirá «pérdidas severas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Según estudios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la economía hondureña sufrirá una contracción de hasta un 4 %, así lo indicó el presidente de esa institución, Dante Mossi.

«Se espera que Estados Unidos sufra una contracción de un 6 %. Hay que recordar que este es nuestro comprador más grande, nuestro socio comercial más grande», explicó.

En ese sentido, Mossi afirmó que en Honduras se habla de una contracción de un 4 %, sin embargo, aún están entrando los datos. No se sabe hasta cuándo durará el cierre de la economía.

«Son pérdidas severas, son números que no se han visto desde los años treinta. Esta contracción de este tamaño no es normal. No las hemos visto en generaciones». explicó.

A renglón seguido, manifestó que lo bueno es que el BCIE está en la región y los países podrán obtener financiamiento para aliviar la situación. Todo se debe de realizar con prudencia para mitigar los cambio venideros, según Mossi.

Indicó que Centroamérica tiene que ver más allá de sus fronteras y hay que hacer que el comercio regional funcione pero se deben de tomar las medidas sanitarias necesarias.

«El segundo mejor cliente de Centroamérica, es Centroamérica. La mejor manera de preservar los empleos en los países de la región es que el comercio de la región funcione», apunta el presidente del BCIE.

De igual forma, mostró su preocupación ante las largas filas de camiones varados en las fronteras de los países de la región. Ante ello dijo que «eso es un freno para la generación de empleos del mercado abierto que tenemos».

BCIE aprueba financiamiento para ayudar a las mipymes después de crisis

Hay que mencionar que semanas atrás, el BCIE probó un financiamiento para la reactivación económica de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

El monto aprobado por el BCIE es de $300 millones para un programa enfocado en la reactivación de las mipymes. «El programa consiste en brindar recursos financieros a las mipymes para sostenimiento de empleos y reactivación económica, así como la creación de un fondo de garantía para facilitar el acceso a dichos créditos», señala el comunicado.

A su vez, el documento explica que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) será en el encargado de canalizar los recursos y repartirlos de la manera más justa y transparente. Tema que ha sido muy cuestionado.

