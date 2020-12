Quitan barreras de concreto y habilitan paso en vados aún sin reparar en SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Luego que los vados de las colonias Juan Lindo y Colombia resultaran con grandes daños tras el paso de los fenómenos Eta e Iota, las autoridades informaron su cierre indefinido.

Específicamente, el 20 de noviembre, la Municipalidad de San Pedro Sula dio a conocer la medida, por los daños estructurales que tuvieron tras las fuertes lluvias que dejaron a su paso ambos ciclones tropicales.

Específicamente, el 20 de noviembre, la Municipalidad de San Pedro Sula dio a conocer la medida, por los daños estructurales que tuvieron tras las fuertes lluvias que dejaron a su paso ambos ciclones tropicales.

Incluso, las autoridades colocaron unas barreras de concreto para que los conductores no arriesgaran su vida y no intentaran cruzar, por tanto, buscaran vías alternas. Hasta estos momentos, aún no se han realizado la reparaciones pertinentes, pero eso no importó a muchos ciudadanos.

Hicieron a un lado las barreras de concreto

Pese al concreto gigante obstruyendo el paso, los conductores, de alguna manera pudieron hacerlo a un lado y arriesgándose, muchos se movilizaron sobre las planchas. Pruebas gráficas difundidas muestran como varios conductores hacen caso omiso y aunque está cerrado, deciden transitar por esa zona.

Además, en las fotografías se observa una larga fila de vehículos y varias barreras a un lado del tramo. Las autoridades municipales mantenían cerrado estos pasos por el riesgo que provocaban.

En tal sentido, debido al peso de los vehículos, los conductores pueden provocar un incidente mayor, porque la estructura de estos vados continua débil.

En ocasiones pasadas, la municipalidad sampedrana los cerró especialmente en época de lluvias, ya que, la quebrada los traspasaba, pero era en un transcurso de tiempo de 8:00 P.M hasta las 5:00 A.M. Sin embargo, fue hasta el 20 de noviembre que decidieron hacerlo indefinido.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto de la situación con las planchas. Por lo cual, se insta a los conductores para que tengan prudencia y busquen otras vías para transitar.

