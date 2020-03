BANHPROVI dejará de percibir L500 millones por falta de pago de intereses

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) dejará de percibir unos 500 millones de lempiras por la falta de pago de intereses de préstamos.

Así lo aseguró esta mañana la presidenta de la institución, Mayra Falck, quien dijo que actualmente la cartera financiera de BANHPROVI supera los 20 mil millones de lempiras.

En ese sentido, a través de medios locales, Falck detalló que durante estos meses las personas gozarán del beneficio de no pagar su cuota de capital de intereses.

De acuerdo con la funcionaria, quien pueda ir a pagar su cuota de interés puede hacerlo porque le ayuda al banco a tener más liquidez. Sin embargo, los que no puedan serán beneficiados con esta medida.

“Eso significa para BANHPROVI dejar de percibir unos 500 millones de lempiras en tres meses. No podremos tener esos ingresos pero quedarán circulando en la economía y eso ayudará a su reactivación. Y así la gente tiene dinero para sus gastos, y diversas acciones productivas”, aseguró.

Falck recordó que desde el pasado martes tomaron la decisión consensuada con el Gabinete Económico, por lo que, esta medida se aplicará de manera automática.

Asimismo, indicó que terminaron de informar todas las medidas a la Comisión Nacional de Bancos y seguros (CNBS) porque BANHPROVI es el único banco de desarrollo totalmente activo en el país.

BANHPROVI ha colocado L1,300 millones en vivienda de clase media

“Tenemos que responder ante esta crisis de manera coherente y de manera que garanticemos el flujo que circula en la economía y así dinamizarla. Esto no es un tema de salarios o de ver cómo nos afecta o no nos afecta la crisis porque es general. Por ejemplo, un caso es una familia que tiene vivienda social durante estos días tuvo que pagar alimentos caros, tuvo que comprar jabón anti-bacterial que no es lo tradicional que necesita y eso es mucho más caro que el jabón normal», agregó.

«Por otro lado se tuvo que tomar medidas porque algún miembro de la familia que no recibe ingresos permanentes deje de trabajar. Entonces, si tenemos un asalariado en la casa, ese asalariado carga con todos los gastos de la familia. ¿Cómo puede el Gobierno cobrarle a esta persona las cuotas? No puede, entonces debemos tener un razonamiento lógico sobre las decisiones que tomamos”, explicó.

Referente al número de personas que han solicitado préstamos para vivienda y para producción, Falck dijo que han colocado unos 1,300 millones en vivienda de clase media en el último año y eso representa unas dos mil familias.

Medida no aplica al programa de viviendas financiadas por los bancos

Igualmente, la personera aclaró que dicha medida no aplica a la primera parte del programa de vivienda clase media financiada por los bancos.

“En ese caso los financiados con el programa ‘El sueño de ser dueño’ que fueron más de cinco mil personas, ellos sí van a tener que justificar la afectación ante los bancos porque ese dinero provenía de los recurso de la banca”, señaló.

A efecto de eso, destacó que quienes serán beneficiados con la medida son las personas que tomaron sus créditos a partir de julio del año pasado.

Para finalizar, la titular de BANHPROVI señaló que el sistema privado va a tomar sus decisiones de acuerdo a cómo la crisis afectó su flujo.