BANHPROVI: Hemos otorgado créditos a pequeños productores

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Mayra Falck, informó que han facilitado créditos a los productores más pequeños del país en este periodo de crisis por COVID-19.

En ese sentido, señaló que las personas que tienen créditos con fondos de BCH BANHPROVI durante tres meses (marzo, abril y mayo), junto con la banca de primer piso, no pagarán capital ni intereses.

Destacó que su institución determinó algunas medidas que se ejecutarán por medio de otros entes bancarios. El lunes, cada banco intermediario recibirá una circular para comunicar el manejo del tema de los tres meses de moratoria.

Hasta el momento han llegado a apoyar a muchos pequeños productores en todo el territorio nacional, según Falck. «Yo personalmente me he encargado que el crédito de BANHPROVI se democratice», resaltó.

«Como estamos en un ‘Estado de Emergencia’, yo le pido a todos los intermediarios que descarguen ‘La Gaceta’ número 35,199 en el Decreto 312020, donde se autoriza a BANHPROVI a facilitar todas sus políticas. Los intermediarios financieros que estén tranquilos», agregó.

En cuanto a los créditos, explicó que si un cliente tiene uno al 10 % y debe pagar la cantidad de 300 mil lempiras, si debe pagarlos en marzo, por ejemplo, tendrá tres meses para cancelar todo.

«La circular de readecuación se está preparando. Va a haber una resolución del ente regulador. Nosotros vamos a analizar los casos específicos», manifestó.

BANHPROVI desembolsó L203 millones

Respecto a lo que pasará con los nuevos créditos, la titular señaló que tenían una presa esta semana de 200 millones. Además, mencionó que desembolsaron 203 millones directamente a las cuentas de los clientes.

«Aquí no me pueden decir que el banco se quedó con el dinero, no. Esto va directo a la cuenta de los clientes. Así que nosotros estamos operando desde casa y con un equipo mínimo en el banco, para evitar contagios», dijo.

Falck resaltó que BANHPROVI sigue trabajandoy haciendo procedimientos como equipo para que los préstamos pendientes enviados por los bancos puedan ser tramitados. Señaló a partir de la otra semana recibirán los documentos digitalizados que hagan falta. «Trabajaremos digitalmente la próxima semana», concluyó.