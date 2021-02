Bancada del PL exige que se investigue y esclarezca el caso de Keyla Martínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La bancada del Partido Liberal de Honduras, presidida por el diputado Mario Segura, manifestó este miércoles su pesar ante lo acontecido en el caso de la joven Keyla Martínez, a la vez que exigen que se esclarezca todo lo sucedido.

En la sesión virtual celebrada este día por el Congreso Nacional, Segura expuso que la inversión en seguridad ha sido mucha y los resultados no son evidentes. A la vez, condenó que a la joven estudiante de enfermería, no se le resguardo su integridad en el momento de su detención.

Segura leyó en nombre de la bancada liberal su petición ante el hecho de Keyla Martínez. Además, que esos resultados lleguen hasta el Congreso Nacional, mismos que deben ser reales y contundentes.

Participación de Segura

Durante su intervención, el jefe de bancada de PL señaló: «Compañeros y compañeras diputadas, este Congreso ha sido un escenario donde vienen a desfilar los militares. Vienen con sus brillantes uniformes, impecables y sus botines brillantes, luciendo sus estrellas y barras en las charreteras».

Asimismo, Segura destacó que las «estrellas a veces, se convierten en espejos que no dejan ver la realidad a los diputados de lo que sucede. Esas barras que les ponemos también en sus charreteras como signo de respeto, la utilizan como garrote para golpear y humillar a nuestro pueblo».

«De igual manera, aquí vienen los policías a que les impongamos sus soles y sus rombos, como signo de respeto como lo dice la Constitución de la República; pero, nos damos cuenta compañeros que esa insignia también sirven para irrespetar, torturar y para asesinar al pueblo», añadió durante su participación el diputado liberal.

También describió, que, «yo soy político presidente, igual que ustedes compañeros diputados y sé que hacemos cálculos matemáticos de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer para no perder votos; pero de lo que yo me doy cuenta es que los militares y policías no votan».

«Las bayonetas imperan en el país»

En tal sentido, el jefe de bancada del PL, puntualizó: «Entonces tengo que entender a realidad que en este país, también a bayonetas siguen mandando. También aquellos que tienen expediente de los diputados presentes y ya no están en este congreso».

«Esto lo digo presidente, porque voy a presentar una manifestación que muchas veces aquí se han dicho que no son vinculantes y que lastima que no lo son. Porque de igual manera, que vienen a que les pongamos sus charreteras, que les hagamos sus ascensos. Creo que tenemos la obligación ineludible como CN, de que den cuentas de lo que hacen con el poder que aquí les damos» recalcó Segura en su participación.

Por esa razón, el diputado anunció «es por eso presidente que en nombre de la bancada del Partido Liberal presentar la siguiente manifestación».

Manifestación de la bancada liberal

En voz alta, Mario Segura le dio lectura a la manifestación de la bancada liberal, diciendo: «Honorable Congreso Nacional, el 6 de febrero de 2021 se produjo en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, la muerte de la joven Keyla Patricia Martínez«.

«Un hecho lamentable porque falleció una joven valiosa, estudiante de último año en la carrera de enfermería. Pero a la vez absurdo, porque ocurrió dentro de una celda de la Unidad Policial número 10 de la citada ciudad«, describe el documento.

Además, puntualiza que, «desde un inicio ha habido misterio, contradicciones en los reportes oficiales, ocultamiento de la verdad y de las pruebas periciales de encubrir abusos. Así como de las negligencias policiales en relación a un hecho que puede calificarse de muy poco grave policial».

«Nos indigna de que en este hecho no se respetaron las garantías constitucionales mínimas de la detención de una persona, de comunicar su situación. Y sobre todo, de garantizar la integridad física en el estado bajo la custodia y protección del Estado«, detalla el escrito leído por Segura.

La manifestación de la bancada de PL, describe que el caso de Keyla «se trata de una situación muy seria, que ha despertado la indignación social. A su vez, ha dejado evidencia la lamentable situación de la Policía Nacional«.

Esfuerzos en vano hacia la PN

El documento también condena, «que a pesar de los grandes esfuerzos de su depuración, para ubicar el personal más idóneo y responsable, al accionar los protocolos policiales de protección para personas detenidas; de aportar las pruebas que conduzcan a a justicia y asimismo, del costo de la asignación presupuestarias inmensas para más personas. Así como la dotación de equipo policial, de gastos de capacitación y entrenamiento, y de construcción de facilidades, todo indica que se ha logrado muy poco en relación al esfuerzo de los contribuyentes y las expectativas del pueblo».