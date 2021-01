Baja sensible para el Manchester City, Kevin De Bruyne se lesiona

INGLATERRA.- El Manchester City pierde a Kevin De Bruyne por las próximas seis semanas debido a una lesión sufrida durante un entrenamiento.

La lesión del mediocampista belga fue confirmada por su entrenador, Pep Guardiola, en rueda de prensa, «las últimas pruebas nos han confirmado que va a estar entre cuatro y seis semanas fuera. Tiene una lesión en los isquiotibiales”.

Guardiola se mostró positivo pese a perder a uno de sus mejores jugadores, «tenemos que mirar adelante. No es ningún secreto, todo el mundo sabe lo importante que es Kevin para nosotros. Pero nos toca encontrar una solución».

— Manchester City (@ManCity) January 22, 2021