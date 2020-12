REDACCIÓN. Hay diversas actividades que se pueden hacer y que ayudan a los niños a hablar y que harán que le sea mucho más sencillo aprender nuevas palabras. Por eso te compartimos algunas ideas con las que podrás ayudar a hablar a tu bebé de 1 a 3 años ¡realmente funciona!

Los vemos crecer, aprender a mantener el equilibrio, aprender a sonreír, a señalar, a hacer miles de cosas en unos pocos meses, pero cuando llega al año, es cuando intentan hablar, y empiezan a decir sus primeras palabras. Obviamente esto es algo que nos emociona y no podemos evitar, lo que sí podemos hacer es ayudar a los pequeños.

Lea también: ¿Por qué hay mujeres que no se llevan bien con la suegra?

Darle espacio

Esto es algo que pasa muy seguido, cuando nuestros hijos tratan de decirnos algo rápidamente nos adelantamos y le preguntamos qué es lo que quieren agarrando las cosas. Puede que no lo parezca, pero los perjudicas, es mejor esperar unos minutos a que el niño termine de expresarse, de esa forma hablará más.

Los silencios

Hay que aprender a respetar los silencios, si hablamos sin parar el pequeño no va a aprender lo que son los turnos además de que solo le estamos creando ansiedad. Por ejemplo, en el caso de que alguien le pregunte algo, no hay que apresurarse y responder por él, hay que darles tiempo a que ellos lo hagan.

Ajustar el lenguaje

Cada vez que te dirijas a tu hijo tienes que ajustar tu lenguaje, tampoco le hables como si no se enterara de nada, para que no se dé cuenta las cosas, pero empieza a usar palabras más sencillas con él para que pueda comprender mucho más.

Expansión

Cuando diga algunas palabras es bueno añadir algunas más, por ejemplo, si el pequeño dice «guau core» tu puedes afirmar lo que dice, pero agregando más palabras como: «sí, el perro corre rápido».

Trata de crear preguntas con elección

Puedes preguntarle que quiere hacer, pero agregando opciones como: ¿quieres jugar con tus juguetes o pintar? Así es como lo ayudas a elegir lo que le gusta, así es como le enseñas la estructura de la pregunta.

Cantar

Aunque no lo creas cantar es algo bueno, pues así le es mucho más fácil recordar palabras. No solo porque se encuentran ligadas a un ritmo musical, sino porque se divierten. En el caso de que todavía no comenzara a hablar, las canciones infantiles son una buena forma de empezar.

Contar cuentos

Es imprescindible, es algo que ayuda mucho a los pequeños, pero que también es lindo porque de esa forma se pasa tiempo de calidad con el niño.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn