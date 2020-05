Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, critica gestión de Trump contra COVID-19

El vocalista de la histórica banda de Glam Rock, Guns N’ Roses, Axl Rose, mostró su malestar por la gestión de Donald Trump ante la pandemia del COVID-19.

El cantante protagonizó un ataque furioso a través de las redes sociales en contra del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, quien le respondió de golpe.

Axl Rose, el vocalista que sorprendió con su inigualable estilo y voz en la famosa banda de rock que décadas atrás sorprendió con álbumes como «Appetite for Destruction», se contactó con Mnuchin por medio de Twitter.

El miércoles 6 de mayo, Rose publicó en un tuit: «Es oficial. Lo que sea que cualquiera haya pensado previamente de Steve Mnuchin es oficialmente un imbécil!».

Por su parte, Mnuchin, quien es conocido por cargar con una reputación de personalidad cuadrada, tanto como las gafas negras que lleva, sorprendentemente, respondió al ataque del roquero.

En su mensaje lo confrontó y respondió: «¿Qué has hecho por el país últimamente?», le preguntó a la estrella de rock, reforzando su postura patriótica añadiendo un emoji de bandera a su publicación.

Axl se burló del error de Mnuchin

Sin embargo, el funcionario graduado de la prestigiosa universidad de Yale, no colocó la bandera de Estados Unidos en su publicación, sino la de Liberia. El exempleado de Goldman Sachs utilizó la versión de una bandera que se ve similar a la bandera estadounidense, pero con menos rayas y la diferencia más obvia de todas es que solo tenía una estrella en lugar de 50.

Luego de ese desastroso error, Alx Rose arremetió contra Mnuchin sin pensarlo dos veces y respondió: «No me enteré que buscáramos emular el modelo económico de Liberia».

Además, la estrella de Rock, ridiculizó el aliento que dio Mnuchin a los estadunidenses para que tomaran vacaciones domésticas a pesar de la crisis del coronavirus (COVID-19).

No cabe duda que no existe ninguna señal de «amor» entre Guns N’ Roses y la Casa Blanca, pues una de sus canciones, «Live and let die» retumbó en los altavoces a principios de esta semana, mientras el presidente Donald Trump recorría una fábrica de máscaras.

