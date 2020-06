Avioneta que aterrizó de emergencia en Valle es de la Embajada de EEUU

VALLE, HONDURAS. Una avioneta con placa extranjera aterrizó de emergencia este miércoles en horas de la mañana en una zona del municipio de San Lorenzo, Valle, y se confirmó minutos después que pertenece a la Embajada de Estados Unidos.

La información fue confirmada a Diario TIEMPO Digital por una fuente relacionada con Aeronáutica Civil. La avioneta habría presentado problemas mecánicos y debido a eso fue obligada a aterrizar en territorio catracho. Aunque aún se desconoce su lugar de destino.

En una transmisión de un medio de comunicación local, se observa que luego de unos minutos, uno de los tripulantes de la aeronave se baja de la misma y se dirige a uno de los oficiales que estaban al rededor de la avioneta.

Posteriormente, el único tripulante que bajó de la aeronave norteamericana se dirigió a una patrulla que estaba a unos metros de la avioneta y, por varios minutos, habló con los uniformados que lo rodeaban. La placa de la avioneta de color blanco con líneas azules es 60165.

Después de un tiempo, el sujeto que vestía una camisa de color azul con pantalón jean y una faja y botas cafés, bajó a hablar con los oficiales de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Investigaciones, se dirigió nuevamente a la nave.

¿Qué hacía la avioneta en Honduras?

Es preciso mencionar que mientras se daba todo el momento, muchos pobladores del lugar se hicieron presentes y testificaron el momento. «Los policía no lo quieren dejar ir», dijo uno de los caballeros que pasó cerca de la transmisión.

«Se está verificando que sea la documentación correcta. Ellos son americanos, por eso lo estamos verificando. Estamos haciendo la investigaciones correspondientes, una vez se tenga la información correcta se hará una inspección según ley», dijo el jefe de la Policía Nacional de apellido, Gómez.

Avioneta anduvo dando vueltas un día antes

Un ciudadano, identificado como «Charly«, aseguró que un día antes la avioneta anduvo dando vueltas, como intentando aterrizar.

«Ayer anduvo dando vueltas esta avioneta, pero no pudo bajar. Ellos solo han venido a pasear y no han bajado nada, ellos andan legal. No hemos visto anomalías, yo he observado a cuatro personas, todas son ‘gringas'», manifestó.

Minutos antes de que la avioneta despegara, se hizo presente un carro particular de color gris, tipo pick up, el cual habló por varios minutos con los uniformados.

