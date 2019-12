Atrapan a los asaltantes de un bus de Catisa cuando iban a atracar

Atlántida, Honduras. Según reportaron algunos ciudadanos en las redes sociales, algunos pasajeros que iban en un bus de Catisa en El Porvenir impidieron un asalto.

Al parecer dos malhechores iban a ejecutar un asalto en contra de los pasajeros de la unidad que estaba a la altura de la aldea Caracas, en ese municipio.

Sin embargo, según los relatos, valientes ciudadanos lo impidieron cuando se vieron amenazados dentro del autobús interurbano.

Por ende, llamaron de inmediato a las autoridades agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Policía Nacional Preventiva se hicieron presentes al lugar y capturó a los individuos.

En consecuencia, los detenidos fueron llevados a una posa de la PN para luego ser remitidos ante la Fiscalía. La identidad de los acusados no fue revelada aún.

Por su parte, los comentarios de las redes sociales han sido muchos y muestran indignación por la acción de los jóvenes.

Cabe mencionar que en uno de los mensajes, un habitante expone que son recurrentes los atracos en ese sector. Por lo que los oficiales deben darle mayor vigilancia.

Mientras que en SPS quedan libres los supuestos asaltantes de la colonia Fesitranh

Los tres hombres que fueron detenidos antier por suponerlos asaltantes de la colonia Fesitranh están en libertad por una decisión de la Policía Nacional (PN).

El pasado 6 de diciembre Tiempo Digital reportó las imágenes que se viralizaron en redes sociales de los imputados, mismos que fueron capturados en la colonia Aurora de San Pedro Sula.

Según informaron las autoridades, no han completado el expediente de investigación, por lo que tuvieron que dejar libres a los presuntos malhechores.

Esto, a pesar de que un vecino mostró las imágenes de ellos, sacadas de una cámara de seguridad, y se le ve a uno con un arma ante la alarma del delito antes mencionado. Presuntamente robaban en viviendas en ese sector.

Por ende, José Israel Moreno Mejía, de 27 años de edad; Cristopher Samir Álvarez, no determinaron la edad y Gustavo de Jesús Antúnez, también de 27 años no seguirán presos., ya que no hubo proceso judicial.

Tras su captura habían sido llevados al Centro Integrado Interinstitucional (Cein), ubicado en el barrio El Centro. Junto a ellos también apresaron a tres mujeres, que iban a ser investigadas.