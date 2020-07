ATP: David Goffin en dudas de participar en el US Open

ESTADOS UNIDOS.- El US Open a disputarse en Nueva York va perdiendo a los mejores tenista del ranking ATP.

Primero se conocieron las dudas de dos pesos pesados como Novak Djokovic y Rafa Nadal, a las que ahora se une las del belga David Goffin, número 10 mundial; esto por la complicada situación que atraviesa Estados Unidos por la pandemia, siendo el país con más contagios en todo el mundo.

«Me encantaría ir y adaptarlo a mi agenda, pero no sé si iremos en este momento. Los casos allí están aumentando, así que no sé si es bueno ir, pero lo intentaremos. Entrenaremos en canchas duras como preparación para el Masters de Cincinnati y el US Open», confesó Goffin durante el evento Ultimate Tennis Showdown (UTS) celebrado en Francia.

Cuatro Top-10 quedarían fuera del US Open

En caso de que el belga no participase, si también se confirman las bajas de Nadal y Djokovic, serían cuatro top-10 los que no estarían presentes en Nueva York, ya que Roger Federer es ausencia asegurada al perderse toda la temporada por su operación de rodilla, un duro golpe para los intereses del Grand Slam estadounidense.

«Aunque las condiciones pueden cambiar, son realmente difíciles. Todavía estoy dudando. No estoy 100% seguro de que iré. Hemos visto en los últimos días y semanas que los jugadores han contraido COVID-19″.

«El virus está en el mundo del tenis. No sabemos qué sucederá si hay casos durante el torneo. ¿Será cancelado? Nos encantaría escuchar más detalles y entonces será más claro para nosotros tomar una decisión», concluyó Goffin. El US Open (31 de agosto al 13 de septiembre) está cada vez más en el aire.

Te puede interesar: El día que le avisaron a Rafa Nadal de un chico promesa: Novak Djokovic