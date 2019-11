Atletismo en SPS: Veloz niña de 12 años se adjudica el oro en 600m planos

SAN PEDRO SULA.- Este jueves 21 de noviembre arrancó la VII edición del AASCA (Asociation of American Schools of Central America) Track and Field 2019 en las instalaciones del estadio Olímpico Metropolitano.

El evento deportivo se estará desarrollando entre jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de noviembre y ya entregó un máximo de más de 45 medallas entre oro, plata y bronce.

Entre los participantes destacó la actuación de la pequeña Sofía Urizar de 12 años de edad, estudiante del séptimo grado del Colegio Interamericano de Guatemala.

Sofía participó en la categoría femenina Sub- 14 y logró quedarse con la medalla de oro tras terminar en el primer lugar de la disciplina de 600m planos.

Asimismo, habló con CRONÓMETRO sobre este logro que pone en alto a su institución y a su país en tierras catrachas: “Feliz, es para lo que he entrenado. Me gustó mucho poder haber venido y enseñar lo que puedo hacer”, inició diciendo Sofía.

Agregando que se ha sentido muy muy en Honduras: “Me ha gustado que todos son muy atentos, la gente, el lugar es muy bonito”, contó.

La pequeña de 12 años aseguró estar muy feliz tras el logro obtenido al competir con niñas de 13 y 14 años de edad.

“Lo complicado ha sido mantener mi paso y saber que tengo que seguir mí mismo paso, para que nadie me pase. Me hace muy feliz saber que estoy compitiendo con niños de 14 y eso muestra que cualquier persona de cualquier edad y de cualquier tamaño puede correr”, expresó ‘Sofí’.

Además habló sobre el apoyo que ha recibido por parte de su institución: “A lo deportivo siempre le meten de todo, el apoyo siempre ha estado ahí, es muy buena organización”, dijo.

Para terminar, Sofía expresó que le gustaría seguir preparándose y tomar el atletismo como un deporte profesional.

“Si, definitivamente me gustaría tomar esto como un deporte profesional y llegar a otro nivel y con AASCA y otros campeonatos así pequeños espero que se logre”, cerró la pequeña guatemalteca.