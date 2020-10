Los ‘Colchoneros’ se convirtieron en la primer víctima del campeón. Kingsley Koeman (28′ y 72′), Leon Goretzka (41′) y Corentin Tolisso (66′), fueron los encargados de darle el triunfo a los ‘Bávaros’.

La jugada más destacada que tuvo el ‘Atleti’ se dio al minuto 47, cuando Joao Félix incrustó el balón a las redes. Pero una interferencia de Luis Suárez por fuera de lugar causó la invalidación de la anotación.

El VAR fue el encargado de anular el tanto. Bayern Múnich se fue con la meta en 0.

Tras conocer que el Bayern Múnich goleó al Atlético de Madrid, el ‘Gigante de Baviera’ se colocó como líder puntero del Grupo A con 3 unidades.

Por su parte, los comandados por ‘Cholo’ Simeone se convirtieron en los ‘coleros’ del sector.

