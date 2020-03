Atletas hondureños se encuentran atrapados en Canadá y Costa Rica

Los atletas Gino Ávila y Ariel Rodríguez son dos luchadores hondureños que se encuentran en tierras canadienses atrapados por la crisis del Coronavirus. El entrenador cubano Humberto Torres, se encuentra con ellos.

Hasta el momento están a la espera de poder regresar a su país, pero debido a la crisis del Coronavirus o COVID-19 que ataca al mundo entero esto podría tomar más tiempo de lo pensado.

Cabe mencionar que estos atletas participaron en el torneo panamericano de lucha clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se realizó en Ottawa, Canadá.

Sin embargo, ninguno de ellos pudo lograr clasificar a los juegos Olímpicos y se vienen con las manos vacías.

Miguel Ferrera y Keila Avila varados en Costa Rica

Por su parte, los atletas en la disciplina del Taekwondo, Miguel Ferrera y Keyla Avila se encuentran en Costa Rica también atrapados por el cierre de fronteras debido a COVID-19.

Estos dos atletas representaron a Honduras en el el torneo Clasificatorio Panamericano de Taekwondo Costa Rica 2020. Este se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Heredia, a puertas cerradas para evitar la propagación del COVID-19.

No obstante, a pesar de la buena actuación de Ferrera no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos: ganó dos combates, el primero contra Rossel Blanco de Islas Caimán 30-6, luego a Elvis Barbosa de Puerto Rico, y cayó en ronda de semifinales contra el brasileño Miguel Ícaro Martins quién es el subcampeón del mundo y número dos del ranking mundial.

Reacciones de Miguel Ferrera

Asimismo, aseguró que la situación está crítica pero que están aguardando que todo mejore para volver a casa: “La situación es complicada, ya que con un cierre de fronteras y un estado de sitio no podemos hacer mucho para volver. Sin embargo y gracias al COH y la Federación que han hecho esfuerzos muy grandes para que nuestra estancia fuera del país, nosotros estamos bien, con algunas limitaciones; pero nada que no se pueda sobrellevar. Estamos esperando que el periodo de cierre de fronteras establecido pase pronto y de esta manera volver inmediatamente al país para poder estar junto a nuestras familias”, dijo Ferrera.

Agregando que: “La situación con respecto al Covid-19 es de carácter de emergencia y hay varias restricciones que hay que acatar responsablemente, no se pueden sentar más de dos personas juntas en una mesa. Hay que mantener un metro de distancia entre una persona y la otra, hay que hacer uso responsable de las buenas costumbres; lavarse bien las manos lo más a menudo posible, no saludar de beso y abrazo, y otras medidas que ya son muy conocidas, pero una medida que es muy importante es no salir si no es necesario, esto evita significativamente la propagación del virus. Así que a quedarse en casa”, expresó.

