Athletic de Bilbao y Barcelona se enfrentan por la Copa del Rey

El Barcelona y el Athletic Bilbao se enfrentarán este jueves 6 de febrero a partir de las 2:00 de la tarde (hora hondureña) en los cuartos de final de la Copa del Rey desde el Estadio San Mamés.

En ese escenario enrarecido que debilita mucho la figura del director deportivo del Barca, Eric Abidal, el gran Clásico copero en ‘La Catedral’ sin el comodín de un partido de vuelta supone una de las pruebas más inoportunas y exigentes que el Barça podría tener.

Y es que este será un duelo entre los dos conjuntos más laureados de la competición (53 títulos y 78 finales entre ambos; 54 y 80 en las cuentas del club vasco, que reivindica un primer título en 1902 en la Copa se la Coronación que la RFEF no le reconoce y cuya final disputaron ambos equipos).

Sin embargo es un encuentro que tampoco le llega en buen momento al Athletic, claramente superado en el último partido liguero por el Getafe (0-2) también en el estadio sede de la próxima Eurocopa.

No obstante, enfrente tendrá a un Barça debilitado en este mercado de invierno, mermado de efectivos en la delantera; y con algunas dudas para completar el eje de la zaga.

