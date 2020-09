TEGUCIGALPA, HONDURAS. El apoderado legal del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Benedicto Santos, denunció este lunes, un atentado contra su vida en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Según relató el togado, el incidente ocurrió ayer cuando se dirigía en su vehículo hacia su lugar de origen (Guadalupe, Reitoca); cuando de repente recibió dos impactos de bala. Que por suerte, no le provocaron ningún tipo de lesión.

«Cuando vengo llegando a Lepaterique que estoy a escasos de un kilómetro y medio, está una base de los TIGRES, antes era un batallón ahí», contó Santos. Asegurando que, la fuerte lluvia no le permitió observar con claridad lo que estaba a su alrededor.

«Yo tengo un poco de temor pero voy en marcha, cuando siento el primer impacto. Pero, yo asumo en ese instante que es un corto circuito en mi vehículo: pienso que algo pasó. Y miro que empiezan a caer esquirlas del plástico del carro en mi cara», siguió relatando.

Posteriormente, el automotor en el que se trasladaba, recibió un segundo disparo; momento en que Santos se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo.

«Pero, no me preocupo tanto en eso, sino que me preocupo en la pasada del carro porque yo sé que estoy frente a una base del Estado. Estoy en frente de lo que antes era el Batallón de los Centauros, yo conozco bien esa zona», aseguró.

De acuerdo al profesional del Derecho, luego del atentado criminal, pudo constatar que en ese lugar, ahora, funciona una base de las fuerzas especiales Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES).

«Supuesta arma oficial»

Asimismo, Santos especificó que «alguien» de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), le indicó que «esto es de una arma oficial, no es común y corriente».

«Si eso hubiera sucedido en otro lugar, yo no estuviera aquí presentando denuncia, porque diría que es parte de la delincuencia común, organizada (…) Qué coincidencia: el tipo de arma, el lugar de donde salen los disparos que, es un cuerpo del Estado; no puedo pensar más que es un atentado contra mi persona», aseveró.

Concluyendo que, su solicitud es que el CONADEH realice una investigación pertinente y profunda sobre el caso. «Porque ya la DPI tiene los proyectiles en mano. Ellos ya hicieron la investigación», apuntó.

