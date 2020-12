REDACCIÓN. No hay quien no haya sufrido en algún momento un ataque de hipo, ese molesto «hip» en ocasiones nos hace que no terminemos frases, o no podamos hablar bien. Lo que más queremos, es que desaparezca, y ahora le ayudaremos con eso.

Siempre buscamos maneras de quitar todo aquello que no nos agrada y lo más importante es que sean remedios naturales o trucos que no vayan a afectar nuestro cuerpo u organismo.

El hipo es producido cuando el diafragma se contrae de manera involuntaria. Generándose repentinamente el flujo de aire que cuando pasa por las cuerdas vocales, se produce ese sonido característico del Hip.

Aunque el hipo no tiene causa aparente, se puede producir por:

Comer demasiado

Tragar rápido

Bebidas gaseosas

Tener ataque de risa o llanto

Comer picante

Exponer a cambios bruscos de temperatura

Cabe destacar que en la mayoría de personas el hipo desaparece en minutos de manera espontanea, pero si en tu caso no se va y te desespera estar teniendo ese «hip», te ayudarán estos remedios caseros:

Comer rodaja de limón:

Come una rodaja de limón, agrega unas gotas de esencia de angostura bitter o azúcar para que sabor mejore. Cuando comes una rodaja de limón el cuerpo distraerá el efecto de las papilas gustativas aliviando el hipo.

Respira dentro de una bolsa de papel:

Este también forma parte de los remedios caseros para el hipo. Solo respira profundamente dentro de la bolsa de papel, de esta forma aumentaras los niveles de dióxido de carbono haciendo que el hipo se detenga.

Come una cucharada de manteca de almendras:

También puedes comer una cucharada de azúcar, miel, nutella, mantequilla de maní, aunque no lo crea también entra dentro de la lista de remedios caseros para el hipo. Come una cucharada de algunos de estos dejándolo allí por varios segundos. Traga este bocado sin masticar, a la altura de la saliva donde habrás suavizado la manteca siendo más fácil de tragar.

Cerrar todo:

Con tus dedos pulgares aprieta bien las protuberancias delante de las orejas para que cierre la entrada de los oídos. Cierra los ojos, aspirando todo el aire que vas a necesitar. Con el dedo meñique cierra las fosas nasales, mantén la respiración por varios segundos, suéltalo y respira con tranquilidad. El cuerpo va a tener que respirar o jadear, olvidándote del hipo.

Hielo:

Llena un vaso con hielo y agua, toma despacio.

