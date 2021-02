CORTÉS, HONDURAS. Tremendos problemas de aguas negras hay en la zona residencial El Comedor que también afectan al Proyecto Victoria, pero Aguas de San Pedro (ASP), como ya es costumbre, brilla por su ausencia.

Fue el pastor Mario Fumero quien dio a conocer la situación mediante un vídeo, para luego conversar con TIEMPO Digital y ampliar sobre la causa del problema, además de hacer un llamado a la cuestionada concesión extranjera.

Y es que, la irresponsabilidad de ASP está poniendo en riesgo la salud de los residentes, y no solo por las infecciones que pueden contraer, sino porque ‘el pantano’ de aguas negras atrae a serpientes que amenazan con alojarse en las casas.

«Ya lleva tres días así, va para cuatro ya, pero anteriormente ya había ocurrido y duró cinco días. Debido a las aguas negras, tenemos hasta culebras aquí en el Proyecto Victoria», denunció Fumero en comunicación telefónica. «Ya hemos reportado, pero no hacen nada«, recriminó.

¿Cuál es el problema?

Según explicó él, todo ocurre luego de que hay un corte eléctrico en la zona. Resulta que cuando el servicio energético se restaura, la máquina de succión de ASP no encienden automáticamente, sino que un operario de la empresa debe ir y hacerla funcionar, y es ahí donde Aguas de San Pedro deja mucho que desear.

Si la interrupción eléctrica dura sólo un par de horas, ASP tarde días enteros en enviar a alguien a encender la máquina de succión, y en consecuencia, las aguas negras se rebalsan, llenando las casas, calles y las instalaciones del la Fundación.

«Se necesita un mecanismo que, cuando regrese la luz, se dispare automáticamente, y no lo dejen tres o cuatro días sin funcionar, porque así, todas las aguas de las colonias van para la parte de abajo y se nos meten en el Proyecto Victoria«, contó Fumero.

Asimismo, el pastor y fundador del Proyecto Victoria lamentó que ASP nunca reacciona si no hay presión mediática de por medio. «Queremos que hagan los trámites, que Aguas de San Pedro responda. Si no hay presión, no hay reacción», cerró.

Sobre Proyecto Victoria

El Proyecto Victoria fue fundado por Mario Fumero en el año 1977. Tiene una capacidad para atender 160 personas, contando con un área especial para menores en riesgo social, y una clínica de desintoxicación.

