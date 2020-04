Asociación Nacional de Enfermeras, luchan contra el COVID-19 y sin ver salario

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), luchan en la primera línea contra el COVID-19 y a diario se exponen al contagio, pero pese a sus esfuerzos, ni siquiera el salario que les corresponde por su trabajo les acreditan.

El riesgo de contagio, batallar constantemente por la falta de equipo de bioseguridad y el incumplimiento de la Secretaría de Salud, los problemas que aquejan al sector.

Según explicaron, a la fecha no se les ha acreditado el pago correspondiente al mes de marzo, pese a que han trabajado hasta horarios extra.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de la ANEEAH, Victoria Núñez, manifestó que hasta este momento, el personal sigue esperando su pago.

“Esta es una situación que calificamos como grosera de parte de las autoridades. Máxime en esta situación donde somos nosotros los que estamos en la primera línea de atención trabajando con el COVID-19. Y con una compañera de labores del norte del país que ya falleció a causa de esa enfermedad”, señaló Núñez.

En ese sentido, la representante de ANEEAH dijo que, administrativamente, el trabajo continúan haciéndolo de forma irresponsable.

“Hemos recibido información que también suspenderán el pago de las vacaciones; situación que consideramos como una violación de los derechos humanos de los trabajadores. Ese es un presupuesto que ya está pactado y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El salario de los trabajadores, sus colaterales y vacaciones ya están programados”, dijo.

Médicos cubanos y enfermeras ya suspendieron aislamiento

Por lo anterior, la secretaria de la ANEEAH pidió enérgicamente a las autoridades del gobierno que hagan efectivo el pago al gremio de enfermería.

Sobre la llegada de médicos cubanos al país, expresó que bienvenidos sean porque los hondureños los necesitan. “Como gremio todo lo que sea de beneficio y de ayuda bienvenido sea”, afirmó.

En cuanto al avance que tienen las enfermeras que estaban en cuarentena y algunas con sospechas del COVID-19 en el norte del país, apuntó que tenían 70 compañeras que estaban en aislamiento pero ya se incorporaron nuevamente a laborar unas 55 de ellas.

«Hay un detalle si un personal administrativo cae en cuarentena esa persona se queda hasta que termine la situación. En nuestro caso es diferente porque tenemos escasez de recursos. Son 5,900 enfermeras, unas 1,200 enfermeras por contrato y unas 40 que han renunciado ante la pandemia del COVI-19 porque no nos están brindando el equipo de bioseguridad necesario para nuestra protección», explicó Núñez.

Sumado a ello, indicó que «la otra situación es que si a un hospital llega un paciente con sospecha de COVID-19, ya saben las autoridades a dónde referir al paciente. Entonces, no es posible que se queden acomodados ahí con un paciente que será o no será. Si no están seguros descártelo y refiéralo”, concluyó la dirigente.

