ASJ revela que 100 mil pruebas PCR llegaron dañadas en mayo; nadie investigó

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una contradicción en la cantidad de pruebas PCR dañadas evidenciaron las autoridades de la Secretaría de Salud (SESAL) e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) tras sus declaraciones en torno al polémico caso.

Por su parte, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), veedor en el proceso de la citada compra, sostiene que fue el total de la compra, que establecía 250 mil kit de pruebas AccuPower RTPC para los diagnósticos de COVID-19, las que se dañaron.

Así lo manifestó Carlos Hernández, representante de la ASJ, al tiempo que recordó que dicha irregularidad la hicieron pública desde mayo de este año. Sin embargo, las autoridades no procedieron a la investigación.

«Lo más grave es que fueron esas 100 mil (pruebas PCR) el 14 de mayo, pero llegaron otras 150 mil y parece que pasó exactamente lo mismo», dijo Hernández.

A renglón seguido expuso que la misma Comisión Interventora de INVEST-H reconoció que fueron 250 mil pruebas las que ahora están en mal estado.

«Lo triste es que, según testimonio de los interventores, fueron 250 mil pruebas con una inversión de 50 millones de lempiras, una compra que se hizo en un momento difícil y reconocimos que lograron la compra. Pero la hicieron de manera incompleta sin los kit de extracción», agregó el veedor de la ASJ.

Versión de la Salud

La doctora Karla Pavón, jefa de Vigilancia y Virología de la Secretaría de Salud, aclaró en la fecha que sucedió la problemática antes expuesta, ella solo tenía una semana de ocupar su actual cargo.

A renglón seguido explicó que «son 250 mil pruebas compradas por INVEST-H, pero llegaron 100 mil. Nosotros como SESAL no tenemos bodegas, por tanto, la licenciada Claudia Sikaffy gestionó una bodega con cadena de frío y estas pruebas así lo requieren. Fueron 100 mil las que llegaron a ese almacén, pero las pruebas no cumplían con esa cadena de frío».

«Nosotros no tenemos las otras 150 mil, estamos hablando de 100 mil que recibimos, pero se constató que no cumplían con los requisitos de cadena de frío por lo tanto nosotros no las usamos», detalló la doctora Pavón.

Por otro lado, manifestó que desconoce si las pruebas se dañaron en las unidades de transporte de la empresa de logística encargada de hacer el envío.

«Los responsables son quienes lo recibieron, yo tenía una semana de entrar. El jefe de la unidad, que está delegado, recibió las pruebas y ahí constató en los recibos que recibían sin las condiciones de cadena de frío. Se las entregó una empresa de transporte que mandó INVEST-H», apuntó.

¿Qué dice INVEST-H?

Esta mañana, la Comisión Interventora de INVEST-H, a través de su representante Gustavo Boquín, dieron lectura a un comunicado donde hicieron mención de los 250 mil kit de pruebas PCR.

Según citan en el documento, INVEST-H inició una gestión para la compra de 250 mil kit de pruebas AccuPower RTPC para los diagnósticos de COVID-19.

«El 21 de abril INVEST-H recepcionó y entregó las primeras 100 mil pruebas reactivas complementario para COVID-19 a la Secretaría de Salud acompañada de la división de veeduría integrada por técnicos de la ASJ y por la auditoría del TSC», agrega el escrito.

«Al momento de la recepción, la comisión veedora y auditora junto a técnicos de la SESAL pudieron identificar que la temperatura ambiente a la que debían venir las pruebas no estaba conforme a las normas establecidas, quedando sujeta a una evaluación para verificar la efectividad de la totalidad de las pruebas», continuó leyendo Boquín.

Finalmente, agregó que las 150 mil restantes llegaron al país, y mientras se realizaba el desaduanaje, estuvieron en un cuarto frío de entre 2 y 8 grados centígrados.

Esta temperatura no es la acordada con el proveedor, que es de -21 grados centígrados; por tanto, INVEST-H no dio por recibidas las pruebas, concluye el escrito.

