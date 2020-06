ASJ: Compra de hospitales móviles, sobrevalorada en más de L50 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hasta 50 millones de lempiras de sobrevaloración en cada unidad detectó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su auditoría social a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y su compra de siete hospitales móviles en el marco de la pandemia de COVID-19.

ASJ mencionó que encontraron empresas que estaban vendiendo hospitales similares con una diferencia de tres y cuatro millones de dólares menos (60 y 80 millones de lempiras), en comparación a los que adquirió INVEST-H.

Pero, entre otros hallazgos, está que no hay pruebas de que, antes de comprar, el ente haya consultado a expertos médicos o ingenieros, sumado al incumplimiento en la fecha de entrega de los hospitales.

ASJ: No hay garantías, ni de cumplimiento, ni de calidad

Entre tanto, Carlos Hernández, titular de ASJ, manifestó que «eso ya se dijo de forma paladina porque lo dijo el director frente al Congreso Nacional, que no hay garantías ni de cumplimiento, ni de calidad. O sea, por el bien de Honduras, lo dijo con fuerza, como ratificando que hizo lo correcto, cosa que nos molesta e indigna a los hondureños».

Respecto, al tema de la entrega de los hospitales móviles, Hernández manifestó que espera que lleguen y que no sean «pertrechos». Y si lo son, no hay manera de recuperar, pues no hay garantías de calidad ni de cumplimiento.

«Si no vienen ahora y vienen hasta el otro año no hay forma de recuperar el dinero. Qué triste, que triste porque ya han pasado varios meses», expresó.

Agregó que el 16 de marzo, la Secretaría de Salud envió un requerimiento a INVEST-H.

«En base a los decretos de emergencia, por favor, construyan siete unidades de aislamiento y aclara la Secretaría de Salud, que no está pidiendo hospitales móviles, porque se necesitan unidades de aislamiento», refirió Hernández.

Sin embargo, el 18 de marzo se realizó la orden de compra de los primeros dos hospitales móviles, cuestionó el representante de la ASJ. «Qué efectividad, en un día y medio se decidió hacer una inversión de $50 millones, o sea, más de mil millones de lempiras».

A su vez, manifestó que esa situación genera dudas. Contó que él ha querido realizar algunas compras, pero no ha podido, no es tan rápido.

Se tiene que demandar a los órganos que hagan las investigaciones para que «nos digan si esto ya estaba planeado», dijo Hernández.

Empresa de hospitales móviles no tiene documentación legal

Agregó que es imposible que en día y medio se pueda hacer una compra de tal magnitud y se le dio adjudicó a una empresa sin documentación de licencia legal.

Mientras que sobre el líder de la compañía: «Ese señor Áxel López, un banco lo demandó porque no pagó sus tarjetas de crédito; dos, ese hombre fue sacado de un departamento porque no pagó el arrendamiento.

Asimismo, Hernández asegura que fue procesado por otra acusación y sumado a ello, las oficinas están en un centro comercial, pero «no de alto nivel».

«Descubrimos que en ese cubículo donde esta él, hay por lo menos más de 100 empresas de maletín. Pareciera que es una dirección física para crear ese tipo de empresas que pueden saquear recursos públicos», dijo el representante de ASJ.

Para cuando lleguen los hospitales móviles, no hay un plan de manejo. Se desconoce quiénes van a ser los directores, siquiera ¿ya se contrató el personal médico?, preguntó.

Aunque la Secretaría de Salud pidió a INVEST-H calidad de proveedores no hay respuesta; lo que sí abundan son irregularidades y deben revelarlas de manera clara y contundente.

Costo por cada Hospital

ASJ, en su informe, mostró una comparación entre los hospitales móviles adquiridos por INVEST-H y la cotización que como ente obtuvieron. El costo por una unidad móvil de 51 camas es de $5,750,000.00, comprado por INVEST-H.

Sin embargo, ellos cotizaron con TNR Prefabrik a un costo de $4,157,178.00, lo que representa una diferencia de $1,592,821.16.

INVEST-H compró cuatro hospitales móviles de 51 camas, lo que significa un costo total de $23,000,000.00. Si se hubiesen adquirido las 4 unidades TNR Prefabrik, hubiese tenido un costo total de $16,628,715.36, lo que significa una diferencia de $6,371,284.64.