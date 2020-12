ASJ: En 2020 irrespetaron el derecho a la educación de unos 2 millones de niños

El director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Edwin Moya, dijo este miércoles que al menos 2 millones de niños se quedaron fuera de la cobertura educativa este 2020 en Honduras y otro millón obtuvo bajas calificaciones.

«Desde enero venimos denunciado que por encima de 800 mil niños de los matriculados se quedaron sin acceso a educación. Esto se dio por la forma en la que la Secretaría de Educación brindó la respuesta para acceder a la misma», manifestó Moya.

El miembro de ASJ explicó que no se le respetó el derecho a la educación a los niños que no contaban con «internet, telefonía o televisión por cable». «No llega a toda la población y sobre todo, a las más vulnerables», señaló.

Moya expuso que a 2 millones de niños hondureños no se les brindó el derecho a la educación este 2020. Esto contando los 800 mil que no pudieron continuar, más los que ni siquiera se matricularon.

Es decir, en Honduras 2 de cada 3 niños entre 3 y 17 años de edad no recibieron educación este año.

Educación en 2021

Según el experto en Educación de ASJ, no se puede retornar de forma presencial a los centros educativos porque tampoco hay las preparaciones necesarias.

Asimismo, advirtió que si no se toman acciones habrá dificultades mayores y los 800 mil niños que no accedieron a la educación tendrán más dificultades para retornar. «Es urgente que el presidente de Honduras y la Secretaría de Educación tomen acciones».

«No vemos señales en el Consejo Consultivo de una persona que esté llamando la atención en este tema», condenó.

Sugirió que para febrero se debería tener una programación curricular para que los logros no alcanzados este año en materia de educación, sean reprogramados para el próximo año.

