ASJ: Hay 1,600 ventiladores y 250 mil pruebas que no se pueden usar

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Representantes de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentaron este lunes un informe donde revelaron diversas falencias técnicas que el gobierno cometió en la compra de ventiladores mecánicos y pruebas para diagnosticar COVID-19.

En dicho evento, el representante de ASJ, Carlos Hernández, dijo que Honduras hizo compras a precios competitivos en el mercado y aseguró la calidad tanto de las pruebas como de los ventiladores mecánicos.

Sin embargo, Hernández señaló que hay muchas preocupaciones en cuanto a esas compras que el gobierno hizo a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).

En ese sentido, el también asesor de la Comisión Depuradora de la PN, manifestó que una de esas preocupaciones es que se compraron 1,600 ventiladores mecánicos y todavía, hoy, no existe un plan o una estrategia de cómo se van a usar.

Nota relacionada: CMH: ventiladores mecánicos comprados no cumplen requisitos mínimos

Carlos Hernández: «Cada ventilador mecánico cuesta $30 mil»

“Nos preocupa porque cada ventilador cuesta 30 mil dólares y aparte de eso históricamente en Honduras solamente hemos tenido 150 ventiladores. Ahora se van a tener 1,600 y para operar cada ventilador se requiere equipo, camas, unidades de oxígeno, etc. es decir, que se debe hacer una inversión extra que puede triplicar el valor real”, contextualizó.

A reglón seguido, el miembro de la ASJ enfatizó que a ellos los que les inquieta es que, hoy por hoy, no hay un plan integral que permita como país ver y hacer uso de manera adecuada de dicho equipo médico.

En el caso de las 250 mil pruebas que el gobierno compró, Carlos Hernández sostuvo que el problema es que no se pueden usar porque no se tiene todo lo necesario.

“¿Que pasó? ¿Cómo pudimos comprar y no las compramos completas? Ahí se demuestra una gran falencia técnica. No hay quien se haga responsable. Entonces se siguen aplicando 500 pruebas. Por un lado hay una presión para eliminar esto y abrir las principales ciudades pero tenemos las pruebas en el país. Y no se pueden usar. Esos son los elementos importantes y nosotros esperamos que no den excusas sino acciones concretas y queremos que tengan un plan. Que la ministra de Salud asuma el control de eso y que Invest-H corrija las fallas que hemos revelado”, concluyó Hernández.