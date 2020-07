Así se jugarán los cuartos y semifinales de la UEFA Champions League

EUROPA.- Luego de un largo parón por la pandemia de coronavirus, hemos vuelto a ver actividad de Champions League; aunque no precisamente en las canchas. Se llevó a cabo el sorteo para saber cómo se jugarán los Cuartos de Final y las Semifinales.

La UEFA anunció hace unos días que la Champions League se reanudaría a partir del 7 de agosto con eliminatorias a partido único y a puerta cerrada. Es por eso que se dieron a conocer los cruces que se vivirán en las siguientes rondas.

Los encuentros pendientes

Hay cuatro partidos pendientes de Octavos de Final: Juventus vs Olympique Lyon, Manchester City vs Real Madrid, Bayern Múnich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli. Esos cruces se jugarán con el resultado que obtuvieron en el duelo de ida.

No obstante, a partir de los Cuartos de Final, Semifinales y por supuesto, la Final, las eliminatorias serán a partido único.

Una Champions League sin precedentes que por ahora tiene al Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid y PSG como los cuatro equipos que ya avanzaron a la siguiente ronda.

Los Cuartos de Final de la Champions League

Los partidos de Cuartos de Final se jugarán entre 12, 13, 14 y 15 de agosto. El sorteo definió que podría haber un reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Real Madrid, si la Juventus y los ‘merengues’ logran remontar sus eliminatoria.

Real Madrid / Manchester City vs Olympique Lyon / Juventus

Olympique Lyon / Juventus Leipzig vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid Napoli / Barcelona vs Chelsea / Bayern Múnich

Chelsea / Bayern Múnich Atalanta vs PSG

Las Semifinales de la Champions League

Real Madrid / Manchester City / Olympique Lyon / Juventus vs Napoli / Barcelona /Chelsea /Bayern Múnich

Napoli / Barcelona /Chelsea /Bayern Múnich Leipzig / Atlético de Madrid vs Atalanta / PSG (El ganador será local administrativo en la final).

