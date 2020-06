Así se jugará la Jornada 30 de la Bundesliga

ALEMANIA.- Quedan pocas horas para que la emoción de la Bundesliga vuelva a dispararse con la disputa de la jornada 30, que comenzará este viernes 03 de junio.

Vale la pena destacar que el encuentro que abrirá el telón en Alemania será la disputa entre el Werder Bremen y el Frankfurt, el cual es un partido reprogramado.

La jornada 30 comenzará el viernes con la visita del Monchengladbach al Friburgo en el estadio Schwarzwald-Stadion en punto de las 12:30 PM.

La disputa de la jornada será la que se llevará a cabo en la cancha del estadio BayArena entre el Bayern Leverkusen y el absoluto líder del torneo, Bayern Munich; el cual se jugará el sábado 6 de junio a las 7:30 AM.

El cierre estelar de la fecha 30 se disputará en el SGL Arena con la visita del Colonia y el Augsburgo a las 10:00 AM este domingo 07.

Así se disputará la Jornada 30 Bundesliga 2020:

Todos los encuentros con horario de Honduras*

Miercoles 03

Werder Bremen vs. Frankfurt (12:30 PM)

Viernes 05

Friburgo vs. Monchengladbach (12:30 PM)

Sabado 06

Bayern Leverkusen vs. Bayern Munich (7:30 AM)

RB Leipzig vs. Paderborn (7:30 AM)

Dusseldorf vs. Hoffenheim (7:30 AM)

Frankfurt vs. Mainz 05 (7:30 AM)

Borussia Dortmund vs. Hertha Berlin (10:30 AM)

Domingo 07

Werder Bremen vs. Wolfsburg (5:30 AM)

Union Berlin vs. Schalke 04 (7:30 AM)

Augsburgo vs. Colonia (10:00 AM)

Tabla de posiciones:

