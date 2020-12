Así quedaron los cruces de octavos en la UEFA Champions League

Suiza.- Este lunes se llevó a cabo el esperado sorteo para definir los emparejamientos de octavos en la máxima competición europea.

La gala se celebró en la sede principal de la UEFA, situada en la ciudad de Nyon, Suiza. El ex jugador y leyenda del Borussia Dortmund en la década de los 90, Stéphane Chapuisat, fue el encargado de sacar las bolas que contenían en su interior el nombre de los equipos clasificados, previamente divididos en dos bombos según su posición en la fase de grupos.

Con el futuro de los clubes dejado al azar, la suerte de algunos y el infortunio de otros, dio lugar a reencuentros con morbo, revanchas y en general, interesantes duelos que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos.

París Saint-Germain vs Barcelona

Sin duda, uno de los cruces más esperados será el que enfrente a franceses y catalanes, considerando el talento que prevalece en ambas plantillas y las implicaciones entre dos equipos que ya se conocen de ediciones anteriores.

Latente está el recuerdo de aquella épica remontada azulgrana 6-1 en el Camp Nou, con la figura de Neymar como el gran protagonista de esa noche histórica que se vivió el 8 de marzo de 2017.

La ruta del Madrid tiene escala en Bérgamo

A diferencia del cuadro azulgrana, los de Zidane hicieron los deberes en la última jornada, venciendo 2-0 al monchengladbach para consolidarse como líderes de su grupo. Esta posición les permitió evitar potenciales cruces contra Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool o Juventus.

En su lugar, los merengues medirán fuerzas contra el Atalanta, un equipo que si bien no será fácil, tampoco atraviesa su mejor momento. Con un vestuario dividido y el cargo de Gasperini puesto en duda por sus problemas con el Papu Gómez, es una incertidumbre cómo llegarán los italianos a esa llave. Al final, muchas cosas pueden ocurrir en dos meses.

En total, estos son los cruces de octavos en la UEFA Champions League:

Lazio vs Bayern Múnich

Borussia Monchenglasdbach vs Manchester City

Atlético de Madrid vs Chelsea FC

RB Leipzig vs Liverpool

Porto vs Juventus

Sevilla vs Borussia Dortmund

Cabe mencionar que los partidos de ida están programados para el 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2021.

En tanto, la UEFA confirmó los juegos de la vuelta para el 9, 10, 16 y 17 de marzo, respectivamente. Los equipos que culminaron punteros de su grupo, tendrán la oportunidad de cerrar en casa.

