Así quedaron definidos los Playoffs de la NBA en Orlando

ESTADOS UNIDOS.- Después de una temporada regular atropellada por el coronavirus, la NBA al fin puede ver la luz al final del túnel.

Pues se han definido las series de los playoffs tras la reanudación del torneo en la burbuja de Orlando.

Donde se definieron los últimos lugares y se confirmó el liderato de los Lakers en la Conferencia del Oeste y el de los Milwaukee Bucks en el Este.

Lakers sin rival de momento

El único equipo que aún desconoce el nombre de su rival son los Lakers; que deben esperar al play in, el cual definirá al octavo lugar del Oeste.

El equipo que termine en octavo lugar, que por ahora son los Grizzlies, sólo necesita ganar un partido.

Mientras que el noveno, que por ahora son los Trail Blazers, debe ganar forzosamente los dos juegos.

De esta manera, la NBA arrancará los Playoffs el próximo lunes y las series se jugarán sólo con un día de descanso; de modo que los equipos jueguen el lunes, descansarán el martes y volverán a las duelas el miércoles.

Las series en el Oeste de la NBA

Clippers jugarán desde el lunes contra los Dallas Mavericks; y se cerrarán a más tardar el domingo 30 de agosto en caso de que sean necesarios los siete partidos.

Los favoritos son los Lakers; pese a que en la burbuja no han mostrado su mejor cara, junto con los Clippers.

Clippers vs Mavericks Y Nuggets vs Jazz:

17 de agosto

29 de agosto

21 de agosto

23 de agosto

25 de agosto

27 de agosto

29 de agosto

Lakers vs Ganador del Play In Y Thunder vs Rockets:

18 de agosto

20 de agosto

22 de agosto

24 de agosto

26 de agosto

28 de agosto

30 de agosto

En el Este

En la Conferencia del Este todo quedó más claro, por lo que no habrá necesidad de jugar el Play in; y si la lógica se impone, los Bucks serían los primeros invitados a las Semifinales de Conferencia, pues parten como favoritos para despachar al Orlando Magic en cuatro juegos.

Raptors vs Nets Y Celtics vs 76ers:

17 de agosto

29 de agosto

21 de agosto

23 de agosto

25 de agosto

27 de agosto

29 de agosto

Bucks vs Magic Y Heat vs Pacers

18 de agosto

20 de agosto

22 de agosto

24 de agosto

26 de agosto

28 de agosto

30 de agosto

