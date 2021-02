Así llegaron Saúl «Canelo» Álvarez y Avni Yildrim previo a su pelea

Será la primera vez que «Canelo» tenga una pelea en Miami, pues últimamente era el boxeador estelar de Las Vegas, o en su defecto buscaba presentarse en Texas. En esta ocasión, Canelo Promotions está en busca de extender su alcance en la Unión Américana por lo que optaron por la ciudad de Florida, donde existe una de las mayores comunidades de latinos.

The more @Canelo, 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 ✨

Boxing's P4P star is staying active, and ready for a busy 2021. It all starts this Saturday #CaneloYildirim pic.twitter.com/GZxINy51Zm

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 22, 2021