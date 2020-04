Así fue el regreso de 150 hondureños que estuvieron varados en EEUU

HONDURAS. Como se dio a conocer antes, un vuelo extraordinario de Spirit trajo de regreso al país este sábado a 150 hondureños que estaban varados en EEUU luego del cierre de fronteras por parte de Gobierno.

En ese sentido, que Airbus A321 despegó del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale con destino a San Pedro Sula, donde aterrizó con un permiso especial, pues al tráfico aéreo está cerrado como medida para prevenir el contagio del Covid-19.

Por su parte, alcalde de Fort Lauderdale, Dale Holness, acudió al aeropuerto para acompañar al cónsul general de Honduras en Miami, Ricardo Estrada, y a Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, en la despedida de los viajeros.

Se debe mencionar que la Fundación 15 de Septiembre, que agrupa a hondureños asentados en Florida, involucró a Holness en los primeros contactos con Spirit para organizar este vuelo.

¿Otro vuelo de Spirit?

Juan Flores mostró su satisfacción por el resultado de la iniciativa. No obstante, dijo a EFE que ya se está hablando de la posibilidad de un nuevo vuelo con Spirit, pues hay muchos hondureños «desesperados» por regresar a sus hogares que no tuvieron cabida en el de ayer y no pueden pagar «los precios de otras compañías».

«Los boletos (con un precio de poco más de 200 dólares) se vendieron en ocho horas. De mi lista quedaron 40 sin viajar y no se cuántas personas habrá en la del Consulado», dijo.

«Muy feliz»: alcalde de Fort Lauderdale

En unas breves declaraciones a EFE en español, el alcalde de Fort Lauderdale se declaró «muy feliz» por haber contribuido al esfuerzo conjunto que permitió el regreso a su país de personas de una comunidad que «trabaja mucho».

El cónsul general hondureño dijo a Efe que este vuelo demuestra lo que se puede lograr con el trabajo conjunto y agradeció a todos los que participaron y especialmente a Spirit por su «responsabilidad social».

A su vez, mostró su alegría por «ver caras felices» entre los pasajeros, como Daniel Bravo, su esposa Ana Duarte y sus dos hijos de tres y un año, que se enteraron del vuelo por un noticiero televisivo y dijeron estar deseando volver a casa.

Adriana Baigorri, gerente de comunicaciones externas de Spirit, subrayó que el avión tiene capacidad para 225 pasajeros, pero en razón de las medidas de distanciamiento social adoptadas por el COVID-19 deben bloquear los asientos centrales, lo que reduce las plazas a 150.

Otros dos vuelos, operados por United Airlines, partieron de Houston (Texas) esta semana con hondureños que habían quedado varados en EE.UU.

