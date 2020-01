Así anuncian a Denil Maldonado tras su traspaso al Pachuca de México

El defensa central hondureño Denil Maldonado es nuevo jugador del Pachuca de México, según ha hecho oficial su club en las redes sociales.

Con una publicación via Twitter, el Fútbol Club Motagua anunció el traspaso del joven capitán de la selección sub-23 de Honduras.

Maldonado había llamado la atención de distintos equipos en el extranjero, incluyendo algunos de la Major League Soccer estadounidense.

Sin embargo, ha sido el Pachuca de la Liga MX quien ha firmado al jugador en condición de préstamo por seis meses y con opción a compra.

El zaguero, que también es uno de los jóvenes con mayor proyección en Honduras, tendrá su primer experiencia en el exterior, y nada menos que en una de las instituciones más competitivas del balompié azteca.

¡Otro Refuerzo 🤭🔵⚪! Denil Maldonado es nuevo jugador de los Tuzos. procedente del @MOTAGUAcom de la Liga Nacional de Honduras🇭🇳. pic.twitter.com/MbHT09mJQM — Huella Blanquiazul (@hblanquiazul) January 17, 2020

El central cubre el perfil que la dirigencia blanquiazul buscaba para apuntalar su plantel, ya que se trata de un jugador de apenas 21 años.

El ‘Chino’, como se le conoce en su país, debutó en primera división en septiembre de 2015, disputando cinco temporadas y media con las Águilas Azules, con 60 partidos en la cancha y dos goles en liga.

“Primeramente agradecido con Dios por esta oportunidad que se me está dando. Hay que adaptarse rápido y esperar rendir al máximo. Todo fue entre los directivos de Motagua y me confirmaron hoy que se da la oportunidad de irse a Pachuca. Primero me llamó mi agente y luego los directivos de Motagua para comunicarme”, fueron las primeras palabras de Denil.

