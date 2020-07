Asesor legal del COHEP ante acusación de Bautista: Yo solo di «mi opinión legal»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Evelyn Bautista dimitió como directora ejecutiva de la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), en plena investigación de los líos por las compras de esa entidad. Sin embargo, no lo hizo quedándose callada.

En una extensa carta, expuso los motivos por los que tomó esa decisión. Allí, también hizo señalamientos contra representantes de instituciones que conforman el Consejo Directivo de INVEST-H.

Por ejemplo, habló puntualmente sobre Gustavo Solórzano, director legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Arremetió alegando que él vertió opiniones en los medios de comunicación donde modificó lo que ella plasmó en su propuesta para un Plan Operativo Anual (POA).

De manera específica, apuntó que Solórzano «especuló que lo exhibido era improcedente, impertinente y que parecía una trampa para subsanar hechos de la administración anterior», misma que dirigía el abogado Marco Bográn, quien también renunció.

Asimismo, Bautista agregó que el abogado adujo que la Dirección Ejecutiva presentó el POA por primera vez; sin embargo, aclaró que el mismo debió realizarse al inicio del año en curso. En virtud de ello, manifestó que se dañó su honor e imagen mediante la especulación y con el propósito de que otras personas consiguieran notoriedad.

De igual interés: ¡Ni 15 días duró! Evelyn Bautista renuncia como directora de INVEST-H

Solórzano responde

El profesional del Derecho, que ejerce funciones para el COHEP, habló al respecto en una comparecencia ante una radio capitalina.

En primera instancia, se mostró extrañado de que Bautista le responsabilice. Dejó entrever que, aunque ella no esté de acuerdo con lo expresado ante la prensa, ellos no han dicho más que la verdad, sin alteración alguna.

«Nunca salgo en los medios de comunicación con el propósito de dañar la imagen u honor de nadie. Únicamente para decir lo que está ocurriendo y dar mi opinión legal, que podrá ser compartida por algunos y por otros no», aseveró.

Seguido, aclaró que ni él ni otro representante del COHEP mencionó que ella actuó de mala fe o que su POA era una trampa. Por tanto, explicó qué sí fue lo que externó ante los medios correspondientes. Se libró de responsabilidad de la interpretación que tomen otras personas sobre sus palabras.

«Lo que dije fue que se presentó un plan que no se podía aprobar porque no era conforma a la ley. Esa fue mi declaración; la manera cómo se interprete es responsabilidad de cada quien. Yo no he manifestado que esto se hizo en un acto de alevosía y ventaja por parte de ella para salvarle el pellejo a alguien», expuso.

Además, especificó que ella presentó un plan operativo que comprometía L2,100 millones, con la pretensión de que se aprobara a pesar de que ya se habían ejecutado L1,900 millones; es decir, un 91 por ciento del dinero.

«Eso no puede ser, es una muy mala práctica. No podemos recomendar tal situación a nuestros representantes», acotó.

Unanimidad desfavorable

Solórzano recordó que el viernes se filtró el voto razonado por parte del director del COHEP, Armando Urtecho, ante el Consejo Directivo. En ese documento, se describen los porqués de la negación al POA planteado.

En ese sentido, el profesional del Derecho dijo que no solo el COHEP se opuso, sino que fue una unanimidad disidente.

«A ese voto se adhirieron todos los demás miembros del Consejo Directivo, emitiendo una resolución en contra. No es un tema del COHEP, tampoco es que el Consejo no la apoyó a ella, sino que no se apoya lo que no está en el marco de la ley», detalló Solórzano.

«Esto no es ni derecho, es lógica. Nadie aprobaría y menos con todos los cuestionamientos que están señalados en relación con las compras realizadas. Nuestra organización lo único que ha manifestado es qué artículos no se cumplieron; no vamos a permitir que nuestros representantes incumplan la ley», amplió.

Desde el ojo de Solórzano: ¿Qué pretendía Bautista?

El abogado también explicó, desde su punto de vista, cuál era el objetivo de Evelyn Bautista respecto a los fondos de la unidad de gestión.

«Ella pretendía que se le devolviera el dinero que era de INVEST-H y que se ejecutó para la emergencia (L1,900 millones). Al encontrarse con la imposibilidad de SEFIN (Secretaría de Finanzas) para devolvérselo y que más bien le pidió un requisito legal, eso motivó a presentar el plan operativo», declaró.