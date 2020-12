La Paz: asesinan a Félix Vásquez, líder indígena y precandidato a diputado por LIBRE

LA PAZ, HONDURAS. El señor Félix Vásquez, líder indígena de la comunidad Lenca, perdió la vida la noche de este sábado, luego de ser atacado a balazos por desconocidos en su casa de habitación.

El sangriento hecho se fraguó en la aldea El Ocotal, municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz. Vásquez no estaba solo en su hogar y un supuesto sobreviviente narró brevemente qué ocurrió.

Descripción del ataque

De acuerdo al relato, fue próximo a las 8:30 de la noche cuando, de repente, cuatro hombres irrumpieron en la morada. Vestían, según el presunto testigo, una camisa negra y un pantalón moteado. También, describió que llevaban pasamontañas en sus cabezas y calzaban burros.

Prosiguió diciendo que empujaron la puerta del área de la cocina –por la fuerza y con el pie- y redujeron a la impotencia a los demás habitantes de la vivienda.

«Me pusieron un arma en la cabeza, les dije que me dieran tiempo para pedirle perdón a Dios y me ordenaron que me callara«, relató. Instantes después, se consumó el vil asesinato.

Según los familiares, los responsables del crimen llevaban consigo pistolas 9 milímetros y también armas blancas, tipo machete.

Más sobre Félix Vásquez

Además de su labor como representante indígena, Vásquez era precandidato a diputado por el departamento donde expiró; él aspiraba a ese cargo de elección popular con el movimiento «Somos Más» del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Él también fungía como secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) en La Paz. Igualmente, se conocía que él era un enérgico luchador social que se opuso a la realización de proyectos mineros e hidroeléctricos en su tierra natal.

Se le recuerda, además, como un defensor de los bosques y los ríos. Un pariente externó que la última reunión en la que Vásquez participó fue precisamente la tarde de este sábado, con el Fondo Cafetero Nacional.

Exigen averiguación

Una vez que trascendió el suceso, varios usuarios de las redes sociales expresaron su consternación por lo ocurrido. Olivia Zúniga, diputada al Congreso Nacional por LIBRE, se manifestó a través de Twitter.

«Condeno de manera enérgica el asesinato (…) y exijo que se esclarezca este espantoso crimen que indudablemente está vinculado a sus luchas como defensor de los derechos del pueblo lenca«, sentenció.

José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República, también lamentó -mediante sus redes- el deceso de Vásquez. También lo hizo así el diputado Fabricio Sandoval, quien pidió a los organismos internacionales de Derechos Humanos que desarrollen una investigación del caso.

