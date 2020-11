Honduras: asesina a gatito y le envía una carta con sus pelos a su dueña

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El gatito «Manchas» desapareció de su hogar de forma repentina. Su «dueña», desesperada, acudió hasta las redes sociales para hacer una publicación pidiéndole a los usuarios que le ayudaran a encontrar a su mascota.

Desde aquel momento, la imagen del pequeño felino circuló en múltiples grupos de Facebook, donde vecinos de la fémina y otras personas de buen corazón ponían de su parte para encontrarlo.

Empero, tal como relató La Casa de Noé, una organización que protege a los animales, los días pasaron y no había respuestas. Se hacían aún más grandes las posibilidades de encontrarlo muerto.

Lo que nadie preveía es que Manchas se esfumó de la colonia «Kennedy» ante un detestable acto que podría herir la sensibilidad de cualquier persona, incluso aquella que considere que es muy «fría».

Resulta que un vecino envió una carta a la ama de Manchas, donde pedía perdón ante el cargo de conciencia que le provocaba lo que le había hecho. En la misiva él narró el horror de lo acontecido.

Lea también: TGU: Desconocida envenena varios gatos recién rescatados de la calle

Arrepentido, narró el final de Manchas

«Ya no lo siga buscando (…) él ya no está vivo y yo tuve la culpa. Lo encontré defecando en mi casa y me enojé tanto con él que lo golpeé y no quiero contarle más porque para mí es difícil y doloroso, pero peor es guardármelo mientras sé lo mal que usted se siente. Nada excusa lo que hice», reza el primer párrafo.

«Le pido perdón a pesar de no saber si usted me va a perdonar. Omito mi nombre porque lo menos que deseo es tener una enemistad con usted. Aunque la verdad siento que merezco eso y más», agregó.

El individuo concluyó su mensaje diciendo que es un vecino arrepentido «hasta lo más profundo de su ser«.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce pista alguna que lleve al paradero del responsable. La Casa de Noé advirtió que luchará para que Manchas pueda tener justicia.

«Tristemente en un mundo lleno de maldad, aún existen personas con un corazón tan negro que no tienen reparos en expresar cómo asesinan a sus víctimas, provocando un profundo sentimiento de tristeza», describió la fundación en su Facebook.

Es oportuno tener en cuenta que, de acuerdo a la Ley de Protección y Bienestar Animal de Honduras, el asesino del gatito podría afrontar una pena de tres a cinco años en la cárcel. Incluso, tendría que pagar una multa de 10 a 25 salarios mínimos.

La contraparte: HISTORIA HUMANA | Con 98 años, Elvia trabaja para alimentar animales en la calle

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn