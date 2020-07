En ascenso el nuevo modelo familiar de «madre soltera»

DE MUJERES. Ver a una madre soltera ahora ya no es un tabú, es una realidad que cada día se vuelve más «común» en la sociedad. Por tanto, las mujeres ya no suelen pensar en ese príncipe azul que de niñas soñaron para formar una familia.

En el tema de tener o no bebés todo es cuestión personal y no un tema cuestionable en la actualidad. Hay muchas mujeres que se han dado cuenta que la maternidad no es uno de sus sueños y prefieren enfocarse en otro tipo de éxitos personales para sentirse realizadas como personas. También existen quienes siempre han anhelado convertirse en mamás y desean formar una familia.

Para muchas mujeres, la búsqueda de la felicidad, no depende de encontrar una pareja con la cual compartir su vida, o simplemente están cansadas de esperar a ese príncipe azul que no llega mientras su reloj biológico avanza. Por lo que prefieren lanzarse a la aventura de convertirse en madres solteras por elección y bajo sus propias reglas.

Afortunadamente, para este tipo de mujeres, un hombre como tal no es necesario, ya que existen distintos tratamientos con los que pueden llegar a tener hijos sin necesidad de una pareja, lo que les da la posibilidad de elegir el momento justo de sus vidas en el cual se convertirán en madres, a pesar que aún es un poco un tabú.

Madres solteras sinónimo de valentía

Las madres solteras por convicción parecen ir en aumento, sin embargo tienen que lidiar con algunos cuestionamientos, como es costumbre de la sociedad en la que vivimos, ya que deben hacerse cargo completamente de todo lo que implica tener un bebé, una tarea que no es sencilla pero que son muy capaces de realizar.

Las mujeres que eligen ser madres solteras, son mujeres valientes que se enfrentan a los retos de la maternidad solas, y que se rehúsan a abandonar el sueño de convertirse en madres, solo por no «encontrar» pareja. Afortunadamente para nosotras las cosas comienzan a cambiar y quienes deseen tener bebés ahora pueden hacerlo por su cuenta.

