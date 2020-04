Arnaldo Bueso: «Tareas en casa no forman parte de ninguna evaluación»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las asignaciones que maestros aplican a los estudiantes para que desarrollen en sus casas durante la cuarentena son para que se mantengan activos, más no para que formen parte de una evaluación, aclaró este jueves el titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso.

Lo anterior, aplica tanto a instituciones públicas, privadas y bilingües, según amplió Bueso, quien reiteró que dichas tareas ayudarán a que el alumnado «se mantenga activo en casa junto con sus padres».

“Todo lo que sean asignaciones o tareas durante este período no forma parte de ningún proceso de evaluación. Lo hacemos para que los niños estén activos en casa y sus padres puedan acompañarles como tutores”, enfatizó.

Arnaldo Bueso: Escuelas bilingües avanzan con plataformas digitales

Por otro lado, el titular de Educación reconoció que hay escuelas bilingües privadas que ya avanzaron con la ayuda de plataformas digitales; estas les permiten a los estudiantes acceder a tareas y trabajos para elaborar en casa, explicó.

En ese sentido, el ministro indicó que están trabajando en ese tema para que no excluir a ningún estudiante y asegurar el aprendizaje de todos.

Sumado a ello, el funcionario aclaró que no se impartirá educación en línea. Esto debido a que no todos tienen acceso y que el país no tiene la mejor cobertura a internet.

“No hay condiciones para hacer una cobertura total para educación por internet”, agregó. Por lo tanto, aseguró que buscan otras alternativas para que los estudiantes sigan en contacto con los docentes y así tomar las mejores decisiones.

Sin embargo, adelantó que una de las alternativas a estudiar es habilitar las clases por los sistemas de cable de televisión como lo realizan actualmente en el sector prebásico durante la cuarentena.

