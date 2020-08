Arnaldo Bueso: La Fase I no incluye el retorno a clases presenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, indicó que la apertura de la Fase I en el país no incluye el retorno a las clases presenciales. Por lo que, dejó muy claro que esta apertura solo es exclusivamente para el personal administrativo.

«Es solamente para el personal administrativo de la Secretaría de Educación, no es para los docentes, no es para el retorno seguro a clases. El retorno seguro a clases de forma presencial todavía no ocurre y, esto lo informaremos en el momento que sea oportuno o cuando vaya a ocurrir de forma clara y precisa», señaló.

Asimismo, aclaró que el regreso del personal se dará hasta que cuenten con todas las medidas de bioseguridad adecuadas; de lo contrario «no vamos a retornar».

Retorno seguro

El ministro de Educación, también comentó que se están preparando con todos los mecanismos adecuados para evitar un posible contagio o propagación del coronavirus en sus empleados. Mientras tanto, seguirán con las estrategias diseñadas, necesarias para el retorno seguro.

Al personal administrativo le pidió mantenerse atento para informarles de «cómo será el retorno seguro al trabajo. También informar cuándo es que esto va a ocurrir. Estamos preparando la adquisición de bioseguridad necesaria para protegerlos», finalizó.

Apertura económica

Cabe mencionar, que el Gobierno autorizó -el pasado 29 de julio- que la región 3 del país avanzara a la Fase I de la reapertura económica. Esto como recomendación de la Mesa Multisectorial, con el objetivo de evitar que la economía siga decayendo en el territorio.

Y es que, a causa de la crisis sanitaria por Covid-19, muchos hondureños han perdido sus empleos y varias empresas han tenido que cerrar operaciones.

