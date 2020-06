Honduras. Por el alto número de casos positivos de covid-19, San Pedro Sula retrocede con la reapertura, y a partir de ayer está en «fase 0», con el visto bueno de muchos pobladores y otros en contra, pero hay un colapso hospitalario. Esa orden la dio el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en conjunto con la Secretaría de Seguridad. La ciudad está en la misma condición que el Distrito Central después de una solicitud de la Corporación Municipal sampedrana. Hay que recordar, que desde el pasado 11 de junio se declaró estado de emergencia por tres meses más. El alcalde Armando Calidonio dijo hoy en el programa Frente a Frente: «La preocupación para nosotros en este momento es la vida de las personas, porque los hospitales están colapsados (Hospital Mario Catarino Rivas y el Hospital Leonardo Martínez) y el número de casos positivos siguen en aumento”‬.

Por otra parte, los hospitales privados también están llenos. De allí a que el cierre total de la ciudad durará dos semanas, y por eso se suspendió la «fase 1».

No obstante, farmacias, supermercados, gasolineras: están en servicio para atender personas según número de indentidad. También, las autoridades dejaron abierto el sector maquila.

Las personas deben respetar el distanciamiento físico y el uso de mascarilla. Especificó que a algunas personas le dan permisos especiales si lo requieren. La idea es darle un respiro a todos los sanatorios de la Capital Industrial.

Gestión de emergencia

El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, también se refirió al modelo de gestión de la emergencia que han venido «dialogando y ha sido consensuado. Nosotros quisiéramos estar fuera de este tema y estar en pro de la actividad y el trabajo».

Lastimosamente, «el comportamiento que hemos tenido ha generado un incremento (de contagios)».

Asimismo, aprovechó el espacio para revelar que la Unidad Estabilizadora en el Gimnasio Municipal tiene el 41 de cupos llenos. «Nos damos cuenta que la gráfica va creciendo».

Enfatizó, que la Unidad está diseñada para manejar a 35 pacientes leves y 34 moderados. Lastimosamente «los 41 que tenemos son moderados, y no bajo sino que alto.

El promedio de edad es de 57 años. Es por eso que detalló que el 27% de las personas que reciben asistencia está entre 51 y 60 años. Mientras que hay un 80% entre 41 y 70 años», manifiesta Calidonio en la entrevista.

El edil fue muy preciso al decir que «no importa si usted tiene mucho dinero o tiene poco, pero cuando usted está en una situación que no puede respirar, o está en una situación difícil que no puede ser atendido; allí no importa nada. Debemos ser conscientes en el Valle de Sula y todo el país.

San Pedro Sula es uno de los focos principales de la pandemia, allí se aglutinan no sólo pacientes de la ciudad, sino de otros municipios.

